Protección Civil marca el alto a las procesiones de Semana Santa en Puebla

Las autoridades estatales no quieren exponerse a la corona de espinas política que encajaría en sus sienes una tercera oleada de coronavirus en la entidad poblana. Ya suficiente es el viacrucis que vive el personal médico de la entidad, desgastándose hasta el límite y arriesgando sus vidas en cumplimiento de la obligación profesional de atender a una población que, aún ante la catástrofe, se niega a sustraerse por una temporada a rituales pocos recomendables en épocas pandémicas.

En atención al alto nivel de contagios de SARS-CoV-2 en la entidad poblana, el tradicional viacrucis que se celebra durante la Pascua en la entidad no será permitido este año; así lo advirtió el titular de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Luis Gustavo Ariza Salvatori. La Jornada de Oriente compartió en su portal la declaración del funcionario:

La gente no puede asistir a iglesias, no puede asistir al viacrucis, no habrá permisos para estas actividades que se venían realizando con año. Hasta este momento hemos tenido pláticas con la Iglesia Católica para que reduzcan las misas, (…) es momento de no bajar la guardia; incluso es momento para que la gente no salga de vacaciones, que la gente se quede en Puebla, la gente que se quede en el municipio, porque estamos importando y exportando el virus a otros lugares.