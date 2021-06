Protestas, presuntas irregularidades y “turismo electoral” empañan la elección en Amozoc

Amozoc se ha convertido, tras las elecciones, en un municipio inestable: protestas, presuntas irregularidades y hasta “turismo electoral” han revelado el descontento de una parte de la población en contra de la reelección del morenista Mario de la Rosa.

Como parte de la elección en este municipio estaría involucrada la secta religiosa La Luz del Mundo.

Desde la mañana de este miércoles 9 de junio y a tres días de la jornada electoral, cientos de habitantes acudieron a las oficinas del Instituto Electoral del Estado (IEE) en Amozoc para exigir un recuento de la elección; incluso, que los comicios se repitan.

Por su parte las y los candidatos perdedores anunciaron una rueda de prensa en la capital del estado para dar a conocer las supuestas irregularidades que han recabado en contra de Mario de la Rosa; sin embargo, sólo llegaron dos: José Cruz Sánchez Rojas, de Nueva Alianza, quien quedó en segundo lugar de la elección; y Raúl de Ita Sosa, del PAN, en tercer lugar.

Los dos candidatos dijeron que sólo el perfil de Redes Sociales Progresistas rechazó la invitación a declarar en contra de las irregularidades, y que no se explicaban la ausencia del resto de contenientes. Incluso, ventilaron que el candidato de Fuerza por México, José Armando Trujeque Torres, se echó para atrás a la mera hora y decidió no entrar a la rueda de prensa.

De acuerdo con los candidatos manifestantes, las elecciones se vieron manchadas por una serie de irregularidades que habrían comenzado desde la instalación de casillas, pero principalmente, señalaron los candidatos, hubo compra masiva de votos y presencia de grupos armados en el municipio durante el día de la elección para intimidar a la gente.

Asimismo, denunciaron un fenómeno llamado “turismo electoral”, que consiste en cambiar el domicilio de personas de forma masiva para inflar elecciones.

“Es gente que no es del municipio. Todos conocemos a nuestros vecinos. Mucha de la gente que salió a votar no pertenece a la comunidad. Fue un proceso que se hizo en 2019 y 2020, empadronar gente que no es ni de la entidad y que casualmente pertenece a la Luz del Mundo”.

Raúl de Ita Sosa, candidato del PAN