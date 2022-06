Próximo dirigente de Morena en Puebla debe emanar de las bases: Ackerman

El nuevo dirigente de Morena en Puebla debe ser un perfil de sus bases, pues tiene que entender la intención original con la que nació este movimiento social señaló el investigador y activista político John Mill Ackerman Rose, ponente en la primera Convención Estatal Morenista «Somos Obradoristas, somos Morena».

En entrevista para El Ciudadano México, John Ackerman destacó que los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han sido relegados en cargos internos y públicos por cuadros que pertenencieron a otros partidos, como el PRI, situación que, afirmó, debe revertirse.

Aunque celebró que la militancia morenista en Puebla es fuerte y tiene gran nivel de convocatoria, reconoció que se siente molesta y defraudada al dejar relegados a las bases del partido en la toma de decisiones, a pesar de ser quienes conocen mejor el proyecto de la Cuarta Transformación Impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«En Puebla han sido agraviados los fundadores del partido. Se han empezado a reproducir prácticas de clientilismo del viejo régimen y nosotros estamos aquí para decir ‘ya basta’ y hacer algo al respecto», explicó el también periodista.

Adelantó que el próximo 11 de junio se llevará a cabo una reunión del Consejo Nacional de Morena para comenzar con el proceso de renovación de los consejos estatales, ya que se han violado los estatutos que indican que la renovación de las dirigencias debe realizarse cada tres años.

Añadió que en caso de que no se llegue a alguna resolución, será hasta el 6 de agosto, durante la segunda convención nacional tendrán que evaluar si la designación se hará de forma directa, priorizando en perfiles que emanen de las bases.

En Puebla hay grupos en Morena, pero no fraccionan al partido

A pesar de que la existencia de tribus o grupos suelen fragmentar a un partido político, en el caso particular de Puebla esto no ha representado un foco de atención, señaló Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En entrevista con El Ciudadano México, reconoció que aunque en la entidad hay varios equipos, que aunque están plenamente identificados no han incurrido en la negociación de cuotas de poder, lo que sí sería una actividad que tendría que investigarse y sancionarse.

«Está el equipo de Claudia Rivera, hasta casa de atención tiene. Armenta tiene su equipo, Alejandro Carvajal tiene su equipo. Eso es inegable, que se unen en entorno a algún proyecto, no debemos sorprendernos, eso es un rasgo de Morena», explicó.

Contrario a lo que señaló John Ackerman, comentó que la o el próximo dirigente en Puebla podría ser un perfil ciudadano, siempre que cumpla con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar; sin embargo, dijo que en caso de no encontrar un candidato externo, lo mejor sería que fuera alguno de los fundadores de Morena y cuente con una trayectoria interna de trabajo.

Este día se llevó a cabo la primera Convención Estatal Morenista «Somos Obradoristas, somos Morena», una reunión organizada por las bases del partido y la militancia que reunió a más de dos mil personas de varios municipios de la entidad, con la finalidad de armar mesas de trabajo y trabajar por el fortalecimiento del partido.