Próximo titular de la SCJN tiene que ser una persona honesta: AMLO

El titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía una «corcholata imaginaria» para el próximo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien deberá ser una persona honesta.

El mandatario opinó acerca de la sucesión de Arturo Saldívar, explicó que deberá ser una persona que aplique el Estado de Derecho y que tome en consideración el interés público y no de los potentados; aseguró que si hay personas que cumplen con este perfil.

“Sí tengo una, pero imaginaria, un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos, y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México