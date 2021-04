Prudencia ante próximos festejos, pide Salud

Por Lorena Vázquez

Este día, el director general de la Dirección General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, afirmó que mientras el SARS-CoV-2 exista, también hay riesgo de una tercera ola.

Destacó que las celebraciones por el Día del Niño, que es este viernes; así como el Día de las Madres, el 10 de mayo, favorecerían en el aumento de contagios por Covid-19.

Ante este panorama, Cortés Alcalá exhortó a la ciudadanía a ser prudente con el festejo de estas fechas, para evitar que la curva epidemiológica incremente.

Cortés Alcalá habló sobre a la vacunación de personas de entre 50 y 59 años; comentó que habrá criterios para definir en dónde comenzará la inoculación:

En otro tema del coronavirus, el director de la Dirección General de Promoción de la Salud, subrayó que si alguien recibió la primera dosis de vacuna en Estados Unidos, y no forma parte de los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación en México; «deberá ir por su segunda dosis al país en donde le fue aplicada la primera».

»Por ejemplo, una persona que fue a los Estados Unidos, le tocó vacuna Pfizer y tiene 53 años; ahora le toca aquí su edad. Si en el municipio aplican vacuna Pfizer se puede aplicar segunda dosis de vacuna Pfizer; si no, en el municipio en el que vive no están aplicando vacuna Pfizer, dado que no se están combinando, tendría que vacunarse en otro lugar»

Ricardo Cortés Alcalá

Director de la Dirección General de Promoción de la Salud