PSI valora postular a Nadia Navarro tras desaire del PAN

Froylán Navarro Corro, dirigente del partido local Pacto Social de Integración (PSI), dio a conocer que valora postular a la senadora panista Nadia Navarro Acevedo para la gubernatura de Puebla, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) minimizó sus aspiraciones.

Lo anterior, luego de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, destapó al alcalde Eduardo Rivera Pérez como candidato al gobierno local, al señalar que es «el mejor posicionado«, pese a que la senadora ha pedido ser considerada.

En entrevista desde el Congreso local, Navarro Corro aseguró que la legisladora es de las mujeres «más competitivas» de la entidad, por lo que «no sería raro» impulsar sus aspiraciones al gobierno local.

Reiteró que el PSI tiene intenciones de competir solo y que, de momento, no hay intenciones de una coalición electoral, pese a que en elecciones pasadas ha sido aliado del PAN y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El también diputado local aseguro que Navarro Acevedo es fundadora y un perfil «profesional» en la política local y nacional, aunque omitió mencionar que la militante es su hija.

«Yo no veo que cosa se vea de raro en esas posiciones, ella no es una política improvisada quiero que sepan eso, ella tiene muy claro, sabe lo que quiere en la política (…) No la descartamos, hasta que ella decida»

Froylán Navarro Corro

Dirigente del partido local PSI