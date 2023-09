PT reconoce a Sheinbaum como líder de la 4T

Claudia Sheinbaum Pardo recibió del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, el nombramiento oficial como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, (4T).

Lee más: Morenistas en Puebla celebran victoria de Sheinbaum en proceso interno

El acto reconoció a la virtual presidenciable como la líder de los trabajos del siguiente paso de la 4T, y mostró fortaleza que significa la alianza partidista de las tres fuerzas políticas, Morena, PT y PVEM.

‘’Esta Cuarta Transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país, estamos juntos porque vamos a la victoria en 2024, a la victoria de la presidencia de la República, a la victoria de la mayoría calificada en el senado y la cámara de diputados, vamos por las nueve gubernaturas, por las presidencias municipales, por las regidurías, vamos porque continúe el proyecto de Transformación’’ Alberto Anaya Gutiérrez

Dirigente nacional del PT

Alberto Anaya Gutiérrez aseveró que el trabajo en equipo de los tres partidos políticos significa un movimiento social que debe movilizarse para seguir luchando en conjunto para conquistar conciencias y corazones.

Aseveró que, es vital trabajar en unidad para que en la siguiente etapa la 4T se convierta en una fuerza imparable, ‘’estamos convocando a muchos hombres y mujeres de buena voluntad, a que sean parte de ese movimiento (…) con una condición que estén de acuerdo con los principios de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’’.

Oposición, sin oportunidades: Noroña

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de los voceros y vínculo con organizaciones sociales y civiles de la Defensa de la 4T, aseguró que la oposición carece de oportunidades ante la unión de Morena, PT, PVEM y el pueblo de México, así como frente a las capacidades de Claudia Sheinbaum.

‘’Es una mujer de izquierda, es una patriota, es una mujer que ama y está comprometida con el pueblo y es una mujer que estará a la altura de la responsabilidad que le encargaron el pueblo y la patria’’ Gerardo Fernández Noroña

Mario Delgado avala labor del PT

Asimismo, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, reconoció la labor del Partido del Trabajo a favor de la Transformación al ser parte del proceso histórico que significó la realización de la encuesta en la que Claudia Sheinbaum fue electa Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T y en la que Gerardo Fernández Noroña se convirtió en un ejemplo de liderazgo, unidad y amor al pueblo.

‘’Tenemos que celebrar y agradecer la destacada participación de Noroña, un guerrero de bronce en este proceso, porque actuó siempre anteponiendo el proyecto, actuó siempre con principios, se convirtió en un gran promotor de la unidad’’ Mario Delgado

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com