Puebla de los lectores: inicia el Día Municipal de la Lectura 2021

Cada 15 de junio se conmemora en Puebla capital el Día Municipal de la Lectura, una suerte de festival literario en el que se busca fomentar y promover la lectura para todos los sectores poblacionales de la ciudad. Este 15 de junio se dio iniciar a las actividades desde Casa de la Cultura «Pedro Ángel Palou Pérez», en el Centro Histórico.

El secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, presentó el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura 2020-2021; el cual arranca con 50 nuevos libros, con varias colecciones que buscarán llegar hasta las 300 publicaciones antes de que termine esta administración.

Sobre las obras y colecciones del Programa Editorial 2020-2021

Narrativa contemporánea: tal como lo indica su nombre, buscará contener títulos con autores actuales. Cronistas contemporáneos. Nuestros mayores: catálogo de obras de escritores poblanos fundacionales del siglo XX. Serie infantil: con obras para niños, que incluyen cuadernos para colorear; así como el título «Pandilla de cacomixtles» que muestran tradiciones y costumbres de alrededor de las 32 regiones de la entidad. Ahuiac: serie que busca retomar y presentar a la población los orígenes del estado. Colección bilingüe. Letras confinadas: narrativas que surgieron a razón de la pandemia y el confinamiento. Patrimonio: presentar radiografías de las regiones poblanas que conforman la cultura y patrimonio del estado. Puertas abiertas: una invitación para que nuevas plumas puedan tener un espacio editorial digno; colección que contempla la obra ganadora del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA).

Fomentar la lectura entre los poblanos

De acuerdo al secretario Vergara, este programa editorial también dio pie a la creación de Lineamientos de política editorial de la Secretaría de Cultural; así como la implementación de un Comité editorial, mismo que está funcionando desde noviembre de 2020. Ambos tienen el objetivo de generar contenido de calidad con una perspectiva imparcial.

Beatriz E. Meyer Rodríguez, del departamento del Fomento Cultural, declaró que parte de las metas de este Programa Editorial es propiciar el diálogo y los círculos de lectura entre las juventudes e infancias.

Respecto a la literatura para adolescentes, manifestó que la Secretaría primero buscará atraerlos al libro como objeto fascinante (a través de dinámicas, juegos y competencias), para posteriormente atraerlos al libro como un contenedor de ideas.

Por su parte, Javier Gómez, director del Acervo Cultural, afirmó que en la contemporaneidad la lectura se confronta a la digitalidad y la fugacidad de las redes sociales e internet; dijo que para los jóvenes «lo que no está en redes no existe». A lo que contrarresto diciendo que «lo que no está impreso no existe», habló sobre cómo los libros, los medios impresos, sonoros y audiovisuales que se contienen en los acervos forman la perpetuidad del conocimiento.

Comentó que parte de los 50 libros de esta primera entrega del programa incluyen varios libros de arte y patrimonio poblano; entre los cuales mencionó uno del artista Germán Montalvo con una «Guía para detallista del Centro Histórico», una obra sobre los «Azulejos de Puebla», y «Cien años de iconografía de Venustiano Carranza» con material inédito.

Dentro de la editorial igual se contempla una revista llamada «Poblanidades», la cual difundirá artículos varios sobre las 32 regiones y patrimonio del estado.

Sergio Vergara Berdejo

Más actividades para celebrar el Día Municipal de la Lectura

De igual modo anunciaron que a partir del 15 de junio y hasta finales de mes se instalarán diversas bibliotecas itinerantes, con el fin de que la gente pueda consultar obras de todo tipo e invitarlos a una lectura mayor. También comentaron respecto a actividades sorpresa para los más pequeños.

Al finalizar el secretario Vergara dijo que parte importante de este Programa es asegurar su existencia a través de futuras administraciones; parte de las metas del mismo.

