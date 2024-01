Puebla, líder mundial del turismo empresarial

El Centro Expositor Puebla y el Centro de Convenciones William O. Jenkins de la capital del estado, fueron distinguidos por la revista especializada sobre turismo de reuniones MDC, en la selección «Mexico’s Best of the Best of the MICE Industry 2023» en la categoría de “Destino”,

Los recintos administrados por el Organismo Público Descentralizado Convenciones y Parques Puebla, de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, fueron considerados como parte de los más importantes para realizar eventos en México.

La selección hecha por la revista MDC, The Event Planner’s Readers’ Choice Awards, consideró aspectos positivos de la Ciudad de Puebla como su importancia histórica, cultural y gastronómica, junto con su dedicación y hospitalidad, como cualidades que cautivan a los visitantes nacionales y extranjeros, y representan valores que favorecen la realización de congresos, encuentros y convenciones.

El Centro Expositor se ubica en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, fue inaugurado en el año 2011 con un espacio de 40 mil metros cuadrados para realizar exposiciones y 5 mil metros cuadrados para congresos, por su funcionalidad y distribución, se pueden realizar eventos simultáneos, pues cuenta con cinco salones.

Mientras que el Centro de Convenciones fue construido en el barrio de San Francisco del Centro Histórico de la capital del estado y empezó a funcionar en 1998, está integrado por 12 salones y un auditorio con capacidad para 3 mil 500 personas.

El Centro Expositor actualmente cuenta con la distinción “Best of the Best, of de Mice Industry 2022”, por lo que es el segundo año consecutivo que aspira a recibir tal reconocimiento.

Foto: Gobierno de Puebla

