Puebla: operativos buscarán controlar consumo y venta de alcohol en carnavales

Para las actividades de los carnavales en barrios de la ciudad de Puebla, que comenzarán a realizarse a partir del 16 de febrero, el Ayuntamiento de Puebla pretende poner en marcha un operativo para controlar el consumo de alcohol y verificar el funcionamiento de establecimientos.

El director de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, indicó que desde su área, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, vigilarán la venta de bebidas alcohólicas y que los negocios cuenten con los permisos correspondientes.

Informó que todos los lugares que trabajen durante la celebración de los huehues estarán obligados a presentar sus permisos y el refrendo de su licencia de funcionamiento, de lo contrario serán clausurados.

Guevara Montiel destacó que se colocarán sellos de clausura en los domicilios que vendan bebidas alcohólicas; las multas para negocios y particulares serán de 250 a 400 Unidades de Medida Actualizada (UMA), es decir, entre 25 mil 935 a 41 mil 496 pesos.

En caso de las personas que sean sorprendidas consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública, precisó que la Policía Municipal intervendrá sancionando con hasta 36 horas de arresto a los infractores, quienes además tendrán que pagar una multa de 60 UMAs, es decir, 6 mil 224 pesos.

«Al final de cuentas lo que tratamos es que la festividad de los huehues salga bien y en paz; simplemente estamos en este grupo multidisciplinario para que en verdad no haya ningún asunto de ‘ahora me meto a un establecimiento’, entonces en el establecimiento me tendrás que exhibir los permisos correspondientes. El propósito es tener una fiesta en paz por seguridad de todos nosotros y de los turistas que también vienen a ver estas tradiciones»

Enrique Guevara Montiel

Director de Normatividad y Regulación Comercial