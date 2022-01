Puebla se pinta de blanco

Al rededor de las cinco de la tarde, el día de hoy 15 de enero, en la metrópoli poblana comenzó a granizar, la primera del año. Lo cual, seguramente afectó el día a más de un poblano.

El cielo ya anunciaba que comenzaría llover, sin embargo, la sorpresa fue con las primeras gotas de lluvia; las piedras de hielo cayeron al unísono.

❄️#Puebla | Fuerte granizada en Avenida Reforma y Boulevard Norte.



Automovilistas, peatones, mascotas, árboles y ropa olvidada, entre otros, resintieron los fuertes pedriscos que vistieron parques, calles, azoteas, banquetas y en general toda la ciudad, de blanco.

El Río Atoyac. Foto: Twitter.

A pesar de la estampa que en este momento el granizó dejó en la ciudad, aún no hay reportes sobre afectaciones como árboles caídos o encharcamientos superiores a los normales. No obstante, no hay que dejar de lado que puede existir coladeras tapadas.

Las autoridades recomiendan tomar medidas de precaución y estar al tanto.

Foto: Especial

