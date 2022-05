Puebla, sin ley de protección para periodistas

A pesar de que, hasta enero de 2022, al menos 45 personas en Puebla habían solicitado ser inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP), la entidad carece de una ley estatal para proteger a los trabajadores de la comunicación.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE), de Puebla, no cuenta con un registro de delitos cometidos en contra de los comunicadores de 2017 al 2021; tampoco un reporte sobre las acciones penales que se han iniciado, aunque la organización Artículo 19 documentó al menos 19 ataques contra la libertad de expresión durante 2021.

Lo anterior, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “Diagnóstico sobre los Alcances y Retos del ‘Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’ y la Necesidad de una Política de Estado para la Protección a las Personas Defensoras y Periodistas”.

En el documento, elaborado por el personal de la Quinta Visitaduría General, se detalla que el objetivo es construir políticas públicas en las que participen las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad, para reducir y eliminar los riesgos a los que se enfrentan las personas que trabajan en los medios y activistas.

Ilustración: Iván Rojas

Puebla, sin ley estatal

De los 32 estados de la República, 18 de ellos cuentan con una ley estatal de protección a periodistas; sin embargo, sólo 14 de ellos contemplan el desarrollo de un Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores: Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Las 14 demarcaciones restantes no cuentan con esta ley, entre ellas Puebla, al igual que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Sin embargo, en todas las entidades federativas se puede solicitar apoyo mediante la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), que regula los mecanismos de cooperación entre la Federación y los estados. Los casos son investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

De enero a marzo de 2021. Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Chihuahua, presentaron el mayor índice de delitos contra periodistas./Foto: Archivo El Ciudadano México

Datos sin documentar en la entidad

Aunque el organismo solicitó a las Fiscalías o Procuradurías de los 32 estados la información sobre la atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión de periodistas o comunicadores registradas de 2017 al 31 de marzo de 2021; la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) entregó datos de forma parcial o de manera extemporánea.

De acuerdo con la información proporcionada, de enero a marzo de 2021, las cinco entidades federativas con mayor índice de delitos cometidos contra periodistas fueron: Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Chihuahua.

En el estado de Puebla no se reportó ningún caso, al igual que en Jalisco o Chiapas; no obstante, esto se debe a que la FGE no proporcionó información a la CNDH al respecto. Tampoco detalló el número de carpetas por año, o bien, no envió información sobre los crímenes cometidos del 2017 al 2021.

Aunque la CNDH también hizo un recuento sobre la omisión de las fiscalías para brindar apoyo a las víctimas y a pesar de que en Puebla hay 45 personas inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP), la FGE tampoco explicó la forma de actuar de la dependencia.

Asimismo, evitó responder si en el estado de Puebla existe un protocolo especializado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión y/o periodistas.

Sin embargo, la FGE recordó que cuenta con una Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, organismo que depende de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

En contraste, la organización Artículo 19 documentó al menos 46 delitos en contra de la libertad de expresión durante 2021; de los cuales 27 están relacionados con la protección a derechos humanos (activistas) y 19 fueron contra periodistas.

Por lo anterior, la entidad ocupó el tercer lugar nacional con más agresiones documentadas de este tipo.

Agresiones y delitos más comunes

Según el diagnóstico de la CNDH, realizado con las carpetas de investigación iniciadas en la FEADLE del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2021, de los 534 delitos cometidos en contra de los periodistas en el país, los más frecuentes fueron las amenazas (306), abusos de autoridad (40), lesiones (39), homicidio (35), robo (32) y la privación ilegal de la libertad (18).

Por el contrario, los delitos con menor incidencia son el allanamiento a la morada (3), intervención de comunicaciones (3), secuestro (2), intimidación (2), tortura (1), y delincuencia organizada (1).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), de 2010 a 2021 se ejerció acción penal en 287 ocasiones por delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. El 55.4 por ciento de estos fueron presentados a partir del 2018.

Además, el 51.6 por ciento de la incidencia se concentra en seis estados, la entidad ocupa el cuarto lugar de estos: Quintana Roo, con el 12.7 por ciento; Ciudad de México, con el 11.9 por ciento; Yucatán, con el nueve por ciento; Estado de México, Tlaxcala y Puebla, con el seis por ciento cada uno.

Foto: Agencia Enfoque

