¡Puebla sin narcocorridos!, proponen reforma para evitar su difusión

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Rodríguez Palacios, presentó una iniciativa de reforma para que el gobierno ordene a medios de comunicación que se abstengan de difundir narcocorridos, reguetón u otro tipo de música que haga apología al delito.

La reforma debía representante por el distrito 14 de Ciudad Serdán plantea otorgar dicha atribución a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

Rodríguez Palacios argumentó que los narcocorridos, canciones de rap y reguetón «normalizan, justifican y elogian actividades ilícitas«, mismas que son consumidos a diario por las personas, lo cual calificó como «preocupante».

La reforma en contra de los narcocorridos propone modificar el párrafo 2 del artículo 74 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que el texto diga:

«Establecer que corresponde a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con el objeto para que esté ordene a los medios de comunicación que se abstengan de difundir o transmitir información, imágenes, audios, música, videos o cualquier tipo de contenido que ponga en peligro de forma individual y colectiva la vida, la seguridad, la salud u otros derechos, o que hagan apología del delito en contravención al interés superior de la niñez» Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

La reforma no estípula si habrá alguna medida contra los medios de comunicación que no acaten la «orden» de la Procuraduría y continúen difundiendo narcocorridos, y no especifica cuáles serían los mensajes que contravengan el interés superior de la niñez.

