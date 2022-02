Puebla y Larcamón gozan poderío en Liga MX

Por Edgar Contreras/Agencia Reforma

El Puebla de Nicolás Larcamón se ganó el derecho de trolear a la plantilla más cara de México, la del Monterrey.

«Ya pueden adquirir sus boletos para enfrentar al quinto lugar mundial», publicó La Franja en sus redes sociales, de cara al juego del viernes contra Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc.

El Puebla es la sensación porque ha sido capaz de sobreponerse a múltiples adversidades y aun así ser el animador torneo a torneo, desde la llegada de Larcamón para el Clausura 2021. El equipo es, ni más ni menos, el líder de esta competencia.

Los desarman y siguen vivos

A Nicolás Larcamón lo recibieron, de cara al Clausura 2021, con la noticia de las salidas del portero Nicolás Vikonis, el lateral izquierdo colombiano Brayan Angulo y de Pablo González, quien fungía como capitán.

Se trataba de tres elementos clave para que unas semanas antes, de la mano del técnico peruano Juan Reynoso, el Puebla eliminara a Rayados del Monterrey en el juego de Repesca.

Por increíble que parezca, Larcamón conjuntó un verdadero equipo y de la mano de Santiago Ormeño, Omar Fernández y Christian Tabó se metió directo a la Liguilla, como tercero de la clasificación.

Las sorpresas no pararon porque en Cuartos de Final los Camoteros eliminaron al Atlas. El equipo llegó hasta Semifinales, pero sucumbió 3-1 en el global ante un contundente Santos.

Le quitan a Ormeño y Fernández y a Cava Reyes

Después del gran desempeño en el Clausura 2021, llovieron las ofertas y Puebla vendió a Omar Fernández y a Ormeño al club León.

La Franja no solo se desprendió de dos de sus tres delanteros más importantes, sino que también vendió al lateral-volante Salvador Reyes al América.

Al equipo le costó más la supervivencia en el Apertura 2021, lo cual no impidió que gracias a su buen futbol se colara al Repechaje, en donde de manera dramática eliminó a Chivas en penales.

En Cuartos de Final, se impuso la calidad de la plantilla de La Fiera.

🚨 ¡Gracias, ENCONTRAMOS A DYLAN!



En este #SanValentin, les quiero una contar una historia de amor: la un niño y su equipo de futbol 🔵⚪️



Hoy nos visitó en el entrenamiento para conocer a sus héroes🤩



¡Esta es la nueva generación de aficionados a #LaFranjaQueNosUne🎽! pic.twitter.com/3T7wghe1FG — Club Puebla 🎽 (@ClubPueblaMX) February 15, 2022

Y se va Tabó

Si había un jugador clave, de lo poco que le quedaba al Puebla, ese era el delantero Christian Tabó.

Cruz Azul, dirigido por Juan Reynoso, incorporó al uruguayo a sus filas para este torneo.

Ese era el golpe que le faltaba a La Franja para desmoronarse.

Entonces surgieron, como siempre, nuevos elementos, en las figuras del central Israel Reyes pero, sobre todo, del volante izquierdo Maximiliano Araújo, quien a sus 22 años se ha echado al equipo al hombro y el cual pinta como la próxima salida.

A pesar de las bajas, Puebla es líder del torneo, con 11 puntos en 5 jornadas. Mantiene el invicto en el torneo.

Los ricos también lloran

Mientras Javier Aguirre se ha escudado en un polémico argumento de que tiene una plantilla corta, Nicolás Larcamón ha hecho milagros con una que de verdad tiene esa categoría.

El plantel de Monterrey tiene un valor de 85 millones 900 mil euros, según Transfermarkt, que lo ubican como el más caro de la Liga MX y uno de los de mayor valor en América.

Puebla vive en el otro polo. El equipo es el más barato de México, con un precio de plantilla de 20 millones 700 mil euros, es decir, cuatro veces menos.

La Franja es líder del Clausura 2022 y con un futbol atractivo, mientras que Rayados es undécimo, aunque con dos partidos pendientes.

Monterrey, por cierto, perdió sus aspiraciones en el Mundial de Clubes al caer en el primer partido contra el que muchos calificaban como el peor Al Ahly de la historia.

Mentalidad a prueba de balas

En la era Larcamón, el partido más espectacular fue un 4-4 en casa del Toluca y en el cual el Puebla se mantuvo estoico pese a múltiples adversidades en aquel duelo del Clausura 2021.

La Franja perdía 2-0 y, por si no fuera suficiente, sufrió una expulsión. Aun así, empató 2-2. No obstante, los choriceros retomaron la ventaja y el guion siguiente fue una locura absoluta. Daniel Aguilar igualó al 86′ por los camoteros, pero Toluca recuperó la ventaja un minuto después, que parecía definitiva pero no para los «Larcaboys», que lograron un dramático 4-4 con tanto de Daniel Álvarez.

Ese ha sido apenas uno de los juegos en los que Puebla ha alcanzado de manera increíble.

En la Fase Regular del Apertura 2021, Rayados ganaba con gol al 87′, pero fue alcanzado al 90′ con tanto de Tabó. El equipo también lastimó al Necaxa casi al final del juego, con diana al 86′, cuando le urgían puntos para meterse a zona de Reclasificación. El torneo pasado, eliminó a Chivas en penales en el Repechaje, pero sí llegó a esa instancia fue gracias a un tanto de Lucas Maia al 89′.

Del golpe a los segundos, al gol de chilena

Puebla comenzó este torneo Clausura 2022 de la peor forma posible, con un gol en contra apenas a los 9 segundos de iniciado el partido.

El tanto del americanista Salvador Reyes comparte el honor de ser el más rápido marcado en el futbol mexicano.

Aun así, Puebla se levantó de la lona y rescató un 1-1 contra el América.

En su anterior juego, contra el campeón Atlas, todo parecía perdido cuando Julián Quiñones anotó por los rojinegros, al 84′.

Ya cuando el partido entraba a la compensación, Guillermo Martínez marcó el mejor gol de su carrera, de chilena, lo que desató la locura en el Estadio Cuauhtémoc, pero también las lágrimas como las de un niño al que el club se dio a la tarea de encontrar.

Encuentran a Dylan

El Puebla invitó al más fiel de sus aficionados a presenciar un entrenamiento. Se trata de Dylan Flores, quien se emocionó hasta las lágrimas con el golazo de chilena de Guillermo Martínez que les dio el agónico empate contra Atlas.

Al visitar a los Camoteros se quebró otra vez, luego de conocer al técnico Nicolás Larcamón.

«Sigo al Puebla desde los tres años, desde ahí le voy. Cuando metió el gol fue una explosión como de alegría, fue impresionante, todos estuvieron gritando.

«Ya cuando llegamos dice mi mamá ‘el Dylan salió en la tele’. Dice mi papá, ‘a ver’, y ahí fue cuando vi que estaba en la tele», dijo el niño, quien se hizo viral por la forma en que se quebró tras la igualada de La Franja.

Foto: Especial/Internet

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com