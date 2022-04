Puebla y las Cholulas deberían tener hospital y cuerpo de bomberos local: Barbosa

La ciudad de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula deberían contar, con al menos, un cuerpo de bomberos y un hospital municipal, así lo expresó el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta.

Barbosa Huerta lamentó que la Angelópolis y las Cholulas no tengan estos servicios para la atención de emergencias en sus comunidades, pues afirmó que en la mayoría de los municipios del estado cuentan con estos servicios.

Por lo anterior, expresó que será necesario que los ayuntamientos inviertan en la construcción de nosocomios y en la creación de un cuerpo de bomberos, pues la carencia de estos servicios en las demarcaciones es un “asunto que no puede concebirse”.

Indicó que es “raro” que la ciudad de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula no cuenten con hospitales y un cuerpo de bomberos, pues son las demarcaciones con mayor recurso.

Argumentó que el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, no deberá justificarse con la “falta de presupuesto” como en otros proyectos de su administración.

“Es raro que en Puebla no haya un hospital municipal, no hay en San Andrés Cholula un hospital municipal, San Pedro Cholula, tampoco tienen bomberos, ni tienen ambulancias, y no es justificación el no tener presupuesto, el presupuesto más alto de los municipios del estado es el municipio de Puebla, miles de millones de pesos al año”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla