ASE oculta auditorías presupuestales del 2020, denuncian ante el ITAIPUE

Puebla, Pue. 23 de septiembre de 2021. La Auditoria Superior del Estado de Puebla (ASEP) oculta los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal del ejercicio 2020 de cada sujeto obligado de la entidad.

Así fue la denuncia que recibió electrónicamente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) en el expediente DOT-42/ASEP-01/2021, donde se acusa la omisión de los datos que de acuerdo a la ley, deben ser públicos y de fácil acceso.

En la sesión del pleno celebrada este miércoles, comisionados del ITAIPUE asentaron que la denuncia ciudadana fue aceptada, pues luego de una revisión advirtieron la falta de la información en el sitio electrónico de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, así como en el módulo de carga de información de la Plataforma Nacional de Transparencia, denominado Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

“Con los medios de prueba aportados por el denunciante y el dictamen de verificación realizado, se acredita que la Auditoria Superior del Estado de Puebla no publicó correctamente la información respecto de los hipervínculos ya no remiten al documento, además, de existir celdas vacías que no se encuentran justificadas en la columna nota, lo anterior de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y a los Lineamientos Técnicos Generales”