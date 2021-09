Contra la imposición en la BUAP, casi 15 mil votos: Grajales

Por Redacción

“Hemos dado a luz a un vástago muy poderoso, el vástago de la oposición real, tangible, presente en todos los rincones de la universidad”, dijo Guadalupe Grajales, quien contendió por la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Este martes afirmó en un comunicado de prensa que «nos hemos constituido en los aguerridos defensores de la autonomía universitaria, y en la punta de lanza de un proyecto distinto de universidad, por el cual seguiremos trabajando y cuya bandera seguiremos enarbolando.”

Agrega que consiguió “¡casi 9 000 votos!, y 5 mil 652 nulos. Lo que arroja casi 15 mil votos en contra de la imposición y el abuso representados por la candidata oficial».

“Conocimos por la propia boca de alumnas y alumnos, maestras y maestros, de trabajadoras y trabajadores no académicos la enorme cantidad de necesidades no cubiertas, del sinnúmero de peticiones no atendidas, de la cantidad de metas no cumplidas, lo cual reveló la enorme simulación en la que estamos sumidos»

Guadalupe Grajales

excandidata a la Rectoría de la BUAP