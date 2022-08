Gobernador considera inoportuno pedir salida en Morena de Mario Delgado

El titular del Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa Huerta, consideró inoportuno pedir la salida del líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, toda vez que está en puerta el proceso de renovación de la dirigencia.

En conferencia virtual, Barbosa Huerta comentó que es mejor esperar a que se dé el relevo de manera “natural”, para evitar acciones que “no ayudan en nada”.

“No veo que pueda ser oportuno si ya hay un proceso de renovación de todos los niveles de la dirigencia nacional y estatal, por qué no esperamos que se dé el relevo de manera natural, no podemos celebrar, compartir, ese tipo de acciones que no ayudan en nada”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla