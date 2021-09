Hay desacato por parte del patronato interino por tema UDLAP: Vocero de la fundación Mary Street Jenkins

Por Anaid Piñas

El documento emitido hace unas horas es apócrifo, sin firma e irrelevante, ya que no salió por canales institucionales ni de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ni por parte del Patronato de la Universidad de las Américas, el único legalmente constituido, encabezado por Margarita Jenkins de Landa, sentenció Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins. También lamentó la intromisión del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para intentar apropiarse del patrimonio privado de forma irregular.

La mañana de este jueves 23 de septiembre, fue difundido un comunicado que indicaba que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil en el Estado de Puebla, dio un nuevo revés legal a Luis Ernesto Derbez Bautista y a la familia Jenkins, todos prófugos de la justicia, y se les negó la suspensión definitiva por medio de la cual pretendían apoderarse nuevamente de la Fundación Universidad de las Américas Puebla. El escrito añadía que el Nuevo Patronato, que actualmente tiene control de la UDLAP, debía continuar con sus funciones.

En entrevista con El Ciudadano México, señaló que desconoce a los autores del texto por lo que no existe una suspensión definitiva y explicó que en un supuesto de que fuera cierto se trataría de un litigio distinto al que la fundación ha ganado y que obliga al patronato interino a devolver el campus de la UDLAP.

“Los integrantes del Patronato de la Universidad de las Américas ya gozan de suspensiones definitivas para no ser removidos de su encargo. Entonces, además de faltar a la verdad es absolutamente mañoso y falso lo que ahí se trata de establecer. Hay varios litigios en el tema de la toma de la universidad. Uno de esos, infiero, es un amparo que presentó el jurídico de la UDLAP. Pero en nada modifica la resolución que los obliga a devolver el campus. Esto es faltar a la verdad por todos lados; es generar un documento apócrifo para confundir a la opinión pública y engañar a los medios de comunicación» Enrique Rodríguez Martínez

Vocero de la Fundación Mary Street Jenkins

Luis Ernesto Derbez y la familia Jenkins

En ocasiones anteriores ya había señalado que las personas sólo adquieren la categoría de prófugos cuando no son localizables o no están ejerciendo su derecho de defensa en juzgados federales, cosa que no sucede con Luis Ernesto Derbez y a la familia Jenkins.

Añadió que jurídicamente sólo queda esperar a que cumplan la resolución que ganaron, como una suspensión de amparo obtenida en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla, y que los obliga a devolver el campus, pues existe un desacato sistemático desde hace más de dos meses, a pesar de que se han involucrado dos juzgadores de la Ciudad de México.

Reiteró que es irrelevante lo que se presentó en el texto, siendo un litigio distinto que tiene como fuente un juzgado federal distinto, por lo que no modifica en nada las resoluciones que se han hecho con anterioridad las cuales le dan la razón a la Fundación Mary Street Jenkins y exigen la devolución de la instalación de Cholula.

Respecto a la intromisión de Miguel Barbosa

Calificó como delicada la intromisión del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien ha utilizado las instituciones que están bajo su mando para tratar de apropiarse de patrimonio privado de forma irregular. Recordó que tanto la UDLAP como la Fundación Mary Street Jenkins están asentadas en propiedad privada y manejan patrimonio privado.

“Ha utilizado su influencia para que la Junta de Asistencia de la entidad haga lo que él dice, que imponga un patronato espurio, a un rector que es cercano a él. Es indignante que utilice su investidura para esto, pues viola totalmente el estado de derecho» Enrique Rodríguez Martínez

Vocero de la Fundación Mary Street Jenkins

Insistió en que la Fundación Mary Street Jenkins continúa haciendo sus donaciones ininterrumpidamente a nivel nacional y beneficia a 30 mil mexicanos, en algún aspecto de su vida, al día, utilizando sus propios recursos.

Regreso a clases

Con respecto al posible retorno de clases bajo el sistema Hybrid UDLAP, contemplado para el próximo 27 de septiembre, retomó las palabras de la rectora Cecilia Anaya Berríos que señaló que el campus sigue secuestrado y las clases tendrán que continuar en línea hasta que no se acate la resolución judicial que obliga a quienes están en posesión ilegal de las instalaciones a devolverlas.

Celebró que la rectora intente no afectar la vida académica de la comunidad universitaria, en tanto se resuelve el conflicto.

Agradeció desde la Fundación Mary Street Jenkins el apoyo que le han dado al patronato legalmente constituido, que encabeza Margarita Jenkins de Landa, y dijo que se está haciendo el esfuerzo para tratar de que prevalezca la verdad y la justicia. Pidió a la comunidad seguir respaldando y solidarizándose con la institución en estos momentos.

“Vamos todos a defender a una institución que está ranqueada como una de las mejores universidades privadas de Latinoamérica. Creo que es una tarea conjunta que tiene la comunidad estudiantil, el cuerpo académico, los empleos administrativos, y la propia Fundación» Enrique Rodríguez Martínez

Vocero de la Fundación Mary Street Jenkins

