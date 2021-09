Incendios, secuestro de edificios públicos y privación ilegal de la libertad: la investigación contra activista de Coyomeapan defendida por legisladoras federales e Inmujeres

POR MARISOL CÓRDOBA/ REDACCIÓN

Puebla, Pue. 22 de septiembre 2021. Esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa hizo referencia a la petición por parte de legisladoras y el Instituto Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que el proceso judicial que enfrenta la activista indígena Basilia Montaño Gutiérrez y tres pobladores más de Coyomeapan se apegue al debido proceso, abriendo el camino a su pronta liberación.

Tanto Montaño Gutiérrez como los otros detenidos se encuentran siendo investigados en relación a disturbios postelectorales suscitados en Coyomeapan, entre los que la Fiscalía señala el secuestro de edificios públicos, provocación de incendios y privaciones ilegales de la libertad.

Ante el respaldo brindado a los mencionados inconformes por parte de Inmujeres y las diputadas morenistas Inés Parra Juárez y Julieta Vences, Miguel Barbosa desacreditó las opiniones de las legisladoras, al considerarlas adversarias políticas que han emprendido una campaña de desprestigio en su contra.

El gobernador reiteró que los detenidos cometieron delitos violentos y que se dispone de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

Al respecto detalló “que los agraviados presentaron sus denuncias, la Fiscalía integró las averiguaciones, judicalizó los casos, hizo las detenciones y se están defendiendo”.

En cuanto a lo que el mandatario percibió como una instrumentalización política del caso de los activistas de Coyomeapan por parte de sus adversarias, señaló la futilidad de la estrategia para vulnerar su imagen política.

“Yo quisiera que no hubiera ocurrido, lo lamento, son acciones políticas de quienes se exhiben como adversarios políticos de mi gobierno. Se equivocan no van a conseguir nada, no lo consiguieron y no les voy a contestar, no vale la pena”, remató con tono enfático.