Investigan a diputada de Morena en Puebla por venta ilegal de armas

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 23 de septiembre de 2021. “Un ama de casa no compra una Barrett o una granada”, dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien además afirmó que la diputada suplente de Morena en el distrito de Tecamachalco, Sandra N., y su pareja sentimental Jesús P., un ex policía federal, son investigados por venta ilegal de armas a bandas delincuenciales.

“Es una investigación a personas que presuntamente se han dedicado a la venta de armas de los calibres más poderosos. Ahora hay que ver quién les proveía”, agregó.

El gobernador afirmó que en contra de la suplente a diputada del distrito 15 por Morena y el PT, Sandra N, la fiscalía hizo un cateo y detuvo a dos personas.

Indicó que la investigación por el delito de compra y venta de armas de alto poder a bandas delictivas “no es nueva, es de todos conocida. En Tecamachalco, así ocurren las cosas, ojalá la ciudadanía tenga el valor para denunciar. Las armas al parecer no las usaba para tiro al blanco sino para la venta… Y un ama de casa no compra una Barrett o una granada”.

El miércoles pasado, la Fiscalía General de Justicia informó que cumplió una orden de cateo en un inmueble de Tecamachalco y aseguró a Jesús N. y Sandra Nelly N. en posesión de armas de fuego largas y cortas, además de granadas de uso exclusivo del Ejército.

