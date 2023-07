Le aclaran a Camarillo: Morena no está afiliando a nadie

El secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Agustín Guerrero Castillo, rechazó que ese partido esté afiliando ex priistas, pues este proceso está detenido desde septiembre de 2022.

El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, aseguró que Morena «se está llenando de puro ex priista».

En un vídeo publicado en redes sociales, Guerrero Castillo aclaró que la mayoría de simpatizantes de Morena no forman parte del padrón de afiliados, por lo que exigió a Camarillo sustentar sus dichos.

Mencionó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está abierto a quienes respalden sus ideales y proyecto, en tanto que los estatutos definen claramente los requisitos para militar y permanecer en el partido.

Las declaraciones del morenista se producen luego de que Camarillo Medina dijera en una entrevista que ex priistas «operan» para Morena, luego de desertar del tricolor.

«Morena se está llenando de puro ex priista que aquí hizo de las suyas, que aquí manchó al partido y acabaron allá; los ex priistas que hemos visto que llevan más de un año trabajando con Morena, se fueron porque aquí no tienen candidaturas»

Néstor Camarillo Medina

Dirigente local del PRI