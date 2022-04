Puede CFE salir adelante con decisión histórica de la SCJN: López Obrador

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue calificada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como histórica y patriota, en beneficio del pueblo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que ayer se reparó el daño y se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz, tras asegurar que estaba muy contento.

“Además fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico estado de derecho porque no fueron todos los ministros, fueron los que decidieron que era constitucional la ley”.

También calificó esta decisión como un triunfo, ya que con ella se mantiene el compromiso de no aumentar el precio de la luz.

“Ahora viene la Reforma Constitucional, pero ya la verdad con lo que se aprobó ayer nos alivianó la carga, con lo que se aprobó ayer vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz”.

El mandatario añadió que con la reforma “tengo la información que la semana próxima se va a votar, pero decirle a la gente que estoy más tranquilo, porque lo de ayer salvamos a la CFE y garantizamos el precio de la luz”.

Puntualizó que no hay «nada que preocuparse», porque ayer se definió que la LIE no afecta el Tratado de Libre Comercio.

En caso de que la Reforma Eléctrica no sea aprobada en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que enviaría una iniciativa a la Ley Minera para proteger el litio y garantizar que esté bajo dominio de la nación.

«Tenemos recurso de la reforma a la Ley Minera que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando de que ya el litio va a estar en mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico».

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México