Pulcritud en el espacio público inhibe delincuencia: alcalde de Puebla

Puebla, Pue. 17 de octubre de 2021. El edil de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, afirmó que en toda la ciudad los camellones los encontraron en mal estado, y se llevarán meses para podarlos y darles mantenimiento, así como proveer una nueva imagen a la capital.

Para esto pidió con la colaboración de los ciudadanos en el mantenimiento en pulcritud de sus espacios, y así puedan ayudar a bajar los índices de inseguridad en lugares abandonados y sucios.

Así lo indicó en su discurso en la explanada del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, en una de sus primeras acciones, que es el programa de “Mantenimiento a Camellones”, que ya ha beneficiado a 14 de estos espacios al momento, de acuerdo a lo que indicó Xóchitl Zárate, encargada de despacho de la Secretaría de Servicios Públicos.

“Vamos a hacer un solo equipo. Somos un solo equipo. Es el que va a trabajar para corregir el rumbo de Puebla. Es a través de su trabajo cambiar las cosas para bien. No podan un camellón, no solamente un jardín, el trabajo de servicios públicos. Están construyendo una gran ciudad”, dijo Rivera Pérez a los trabajadores de limpia al resaltar su trabajo para mejorar los espacios abandonados.

“El trabajo que realizan es de gran importancia. No solamente es podar el jardín, arreglar una luminaria, significa que su trabajo evita que la inseguridad se incremente en el municipio”, dijo.

Añadió que una escuela, unidad habitacional o parque sin luminarias, grafitteado, con ventanas, asienta las condiciones para la delincuencia y la inseguridad. En cambio, si los espacios se encuentran libres de grafitti, la ciudadanía lo disfruta y previene la incidencia delictiva, según indicó el edil municipal al comprometerse a dotarlos de las herramientas faltantes a diferentes brigadas en diferentes puntos de la capital más importantes.

En tal sentido el presidente municipal panista pidió el respaldo de la ciudadanía para evitar tirar la basura en la calle, así como ayude a la comuna a barrer sus fachadas y podar sus banquetas algo que sería imposible que pudieran hacer las autoridades. Enfatizó:

“Para corregir el rumbo de Puebla, no solo depende del gobierno municipal, ni lo trabajadores, sino de los ciudadanos para que la mantengan limpia y eviten tirar la basura en la calle. Barra su entrada, haga una cortadita de pasto en su banqueta. Aún con un gran equipo, no es posible mantenerla bonita, limpia. Si los ciudadanos no limpian sus propias calles y evitan tirar la basura».