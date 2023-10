¡Qué!, ahora pagarías 25 pesos por 5 horas de parquímetros

Para corregir el error que exhibió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), en el cobro de parquímetros, el Ayuntamiento de Puebla ha propuesto eliminar la quinta hora gratis por el uso del programa de estacionamiento, lo que significa que la ciudadanía pagaría hasta 25 pesos por las cinco horas permitidas.

Durante la sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, la síndico municipal, Guadalupe Arrubarrena García, presentó las modificaciones realizadas al artículo 11, fracción 57 de la Ley de Ingresos 2023, respecto al sistema de estacionamiento rotativo.

La sesión se da después de que la SJCN invalidó los parquímetros, tras determinar que es inconstitucional la manera de cobro, motivo por la que desde el pasado 28 de septiembre no hay tarifa del programa.

Las modificaciones que se realizaron son:

• La cuota por el uso del programa de parquímetros será de 5 pesos por hora en las cinco horas que están permitidas, es decir, la quinta hora que era gratis ha sido eliminada.

• El horario de lunes a viernes será de 8:00 a 21:00 horas, es decir, una hora menos, ya que anteriormente era hasta las 22:00 horas. Mientras que el horario de sábado y domingo se mantiene sin cambios, de 11:00 a 19:00 horas.

El coordinador de regidores, Carlos Montiel Solana, explicó que la decisión de reducir una hora del uso del programa, de lunes a viernes, es debido a que después de las 21:00 horas disminuye la rotación de los automóviles, por lo que aseguró que esto lo hacen con el objetivo de ordenar el Centro Histórico, “sin fines de recaudación”.

Sin embargo, el regidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leobardo Rodríguez Juárez, advirtió que los puntos modificados en la Ley de Ingresos se mantienen sin certeza de temporalidad, al referir que no se especifica que después de las cinco horas permitidas para el uso del sistema de estacionamiento rotativo, las personas son acreedoras a una multa, por lo que aseguró que con esto, el gobierno municipal busca seguir sancionando a la ciudadanía, para generar ingresos a través de este mecanismo.

Precisó que no está en contra de las reformas de movilidad, no obstante, dijo que el programa no ha mejorado la movilidad en el primer cuadro de la ciudad, por lo que dijo que es necesario aprovechar esta situación para llevar a cabo una revisión integral.

Aunado a lo anterior, puntualizó que no se ha eliminado el sistema de corrupción en la ciudad, pues explicó que a pesar de que ya no intervienen los franeleros, o mejor conocidos como ‘viene, viene’ para cobrar un monto para estacionarse, ahora son los mismos agentes de movilidad quienes solicitan sobornos, para no levantar multas.

“Se pasó de un sistema de corrupción por parte de franeleros para pasar a un sistema de corrupción en donde los agentes viales, son constantemente señalados por pedir mordidas, por ser violentos, hay una tranza en esta figura” Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor del Morena

Asimismo, cuestionó el “criterio técnico” para determinar que el monto por el uso del programa fuera de cinco pesos, ironizando que fue una “ocurrencia del gerente municipal (Adán Domínguez)”.

En respuesta, la síndico Guadalupe Arrubarrena justificó que no se especificó en la Ley de Ingresos que los automovilistas sólo pueden estacionarse, pues comentó que este punto está reglamentado en el Código Reglamentario Municipal (Coremun), por lo que explicó que las multas son contribuciones fiscales, no administrativas.

Asimismo, dijo que añadir que las personas sólo puede ocupar los cajones de estacionamiento por cinco horas, podría generar falta de certeza, por lo que señaló que esta determinación es inviable.

Finalmente, Arrubarrena García informó que cualquier regidor, o incluso el mismo presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, podrían emitir distintos estímulos fiscales para que haya cambios en el sistema, como por ejemplo: que haya una hora gratis o que se extienda el horario del uso, pero hasta el momento, no hay alguno, dijo.

Pese a las inconsistencias señaladas por Leobardo Rodríguez, por unanimidad de votos, los regidores aprobaron las modificaciones realizadas a la Ley de Ingresos 2023, por lo que el próximo 13 de octubre, serán presentadas ante el Cabildo, para su aprobación.

Posteriormente, serán expuestas ante el Congreso del Estado, quien determinará si son publicadas en el Periódico del Estado, para que el programa de parquímetros vuelva a operar, ahora, con la tarifa de cinco pesos por hora.

Foto: Archivo El Ciudadano México

