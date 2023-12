¿Qué opinan los poblanos de los parquímetros en el Centro Histórico?

A partir de este 1 de diciembre, el Ayuntamiento de Puebla encabezado por Eduardo Rivera Pérez, reanudó el cobro por el programa de parquímetros en el Centro Histórico de la ciudad, luego de mantener por dos meses la tarifa cero.

Tras la rehabilitación de las calles 10, 12, 14, 16 y 18 Oriente-Poniente, el Ayuntamiento de Puebla decidió extender el sistema de estacionamiento rotativo a más vialidades, por lo que ahora el estacionamiento en la 12 y 14 Oriente-Poniente ya opera bajo este programa.

Ahora, los parquímetros se encuentran de la 8 a la 16 Oriente-Poniente, 17 Oriente-Poniente, y del Bulevar 5 de Mayo a la 11 Norte-Sur.

A través de un recorrido realizado por El Ciudadano México en el primer cuadro de la ciudad, se les preguntó su opinión a los usuarios del sistema de parquímetros ahora que el gobierno municipal reactivó la tarifa de cinco pesos por hora, además de que sólo pueden ocupar los cajones de la zona por cinco horas, pues en caso de excederse, pueden ser acreedores a una multa.

Cabe señalar que el cobro se mantuvo en cero pesos desde el pasado 28 de septiembre, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo invalidará, al calificar como inconstitucional la fracción XI del Artículo 57 de la Ley de Ingresos 2023 del municipio por no especificar la temporalidad a la que correspondían las tarifas, motivo por el cual el Cabildo realizó la modificación del punto señalado para que volviera a operar de manera normal.

El usuario Víctor Arenas dijo que acude regularmente al Centro Histórico, por lo que aseguró que era una buena medida que la tarifa del sistema de estacionamiento rotativo se mantuviera en cero pesos.

A pesar de que considera que el programa puede ayudar a ordenar la circulación en la zona, expuso que aún es perceptible la presencia de franeleros en muchas calles, como en la 12 y la 14 Oriente-Poniente, por lo que exhortó al gobierno municipal realizar operativos para retirarlos, pues comentó que como usuario debe pagar no solamente por el programa, sino también al “viene, viene” para evitar conflictos.

Víctor Arenas dijo que desconocía que el Ayuntamiento puede multar en caso de exceder el uso de parquímetros, por lo que consideró que esta medida es incorrecta.

El usuario Fernando López informó que pese a que es foráneo y no acude al Centro Histórico con frecuencia, comentó que el programa de parquímetros es una buena opción para mantener la zona ordenada, pues precisó que incluso cuando estuvo viviendo en Mérida por un tiempo, pudo constatar la funcionalidad del mismo.

Dijo estar de acuerdo con las horas que permite el sistema de estacionamiento rotativo, pues consideró que incluso deberían permitirse por tres horas para que permita a otros usuarios estacionarse.

La usuaria y comerciante Anahí Rosales expuso que ella no paga por el uso de parquímetros, pese a que deja estacionado su automóvil durante todo el día.

Pese a lo anterior, consideró que la tarifa del programa es considerable, pero comentó que sería una buena idea que pudieran extenderlo por más horas, pues explicó que debido a que trabaja todo el día, deja a sus hijas durmiendo en el coche.

“A mí me da igual, de hecho me estaciono en esta zona porque aquí no se cobran aún los parquímetros (…) nosotros estamos aquí todo el día, tal vez que sí lo extendieran un ratito”

Anahí Rosales