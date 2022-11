¿Qué pasaría si no gana el partido de Biden en estas elecciones intermedias?

El 8 de noviembre del presente año, electores estadounidenses acudieron a emitir sus votos a las urnas, otros mandaron su voto para elegir representantes del Senado, de la Cámara de Representantes y 36 gobernadores.

Las elecciones intermediarias se dan en un contexto donde la popularidad de Biden ha decaído y a dos años antes de que termine su mandato, aunado a esto, existe una crisis financiera que tiene a los estadounidenses preocupados, por lo que el tema económico y el aborto son puntos claves.

Por el escenario anterior, el presidente demócrata, enfrenta la posibilidad de que el Partido Republicano obtenga mayoría ya sea en alguna de las cámaras o ambas, lo que podría significar un bloque legislativo a la administración de Biden, imposibilitando así su agenda política.

¿Qué se elige?

Por el sistema bipartidista de Estados Unidos se está jugando, en esencia, el control del Senado y la Cámara de Representantes; el Partido Demócrata de Joe Biden, y el Republicano.

La Cámara de Representantes renovará los 435 miembros que estarán por dos años, mientras que en el Senado será un tercio; 35 de 100, los cuales estarán por seis años.

Este año se está votando la gubernatura de 36 de los 50 estados; Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minessota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New México, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Wisconsin y Wyoming.

¿Cuáles son los escenarios?

En el Senado, el partido de Joe Biden necesita, por lo menos 50 escaños para tener mayoría, mientras que los republicanos, 51.

De los 35 lugares en disputa, los republicanos podrían conseguir, de acuerdo a CNN, 20, mientras que los demócratas sólo 12, cuando necesitan 14 para mantener su mayoría actual.

En el caso de la Cámara de Representantes, 218 (el 50 por ciento más uno), se augura que los demócratas obtengan 199, mientras que los republicanos podrían ganar 216; los 20 restantes podría ser victoria de cualquiera

Si el Partido Republicano gana la mayoría del Senado, existe la posibilidad de impedir políticas de Biden y los demócratas.

De acuerdo al New York Times, la victoria de los republicanos podría iniciar una ola de investigaciones hacia los demócratas sobre ciertas irregularidades, como el allanamiento de la residencia de Trump, el manejo de la pandemia y la retirada de Afganistán.

En esta misma línea, es posible que se legisle en contra del cambio climático y del aborto, derecho que también influye en las elecciones del gobernador en cada estado, por otro lado, se favorecería a quienes gustan de las armas.

En el caso contrario, si el Partido Demócrata obtiene la cámara baja o el Senado, hay posibilidad que se aprueben más leyes nuevas, y por la duración del puesto, que son 6 años, podría favorecer al partido de Biden, ya que se predice que para 2024 ganen los republicanos.

Foto: Agencia Enfoque

