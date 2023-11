¿Qué puntos plantea Sheinbaum para continuar la 4T?

La precandidata a la presidencia de México por la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó 17 puntos para continuar el «Segundo Piso de la Transformación».

La presidenciable del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que no son propuestas, pero sí sueños, visiones estratégicas y apuntes.

Parte de los 17 puntos que expuso Claudia Sheinbaum Pardo, después de recibir la constancia como precandidata, son:

Por otra parte, entre los últimos puntos que mencionó está afianzar el «Plan C» para la reforma al Poder Judicial, y las reformas pendientes de la actual administración.

«La autoridad moral y la honestidad no se compran en la esquina, se construyen con una sola mística, la de luchar siempre, los adversarios, los de la derecha no creen en la unidad, ni en la reconciliación, ellos creen en volver en el pasado del neoliberalismo, en la triquiñuela de la corrupción, en el fraude y el cartel inmobiliaria, el odio discriminatorio, no hay proyecto, eso los distingue»

Claudia Sheinbaum Pardo

Precandidata a la presidencia de México