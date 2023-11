¿Qué recomendaciones deben tomar los usuarios en sus compras por internet?

A propósito del Buen Fin y el Cyber Monday, durante esta temporada de rebajas y ofertas los usuarios aprovechan comprar y adquirir artículos que se encuentran en buen precio o que ofrecen algún beneficio a través del método de pago, pero es importante que tomen distintas recomendaciones para evitar endeudarse o caer en fraudes.

La asesora financiera Ana Luisa Álvarez, con más de 22 años de experiencia, comentó a El Ciudadano México que es importante que las personas eviten comprar accesorios o artículos que no son indispensables en su vida diaria, pues refiere que, en muchas ocasiones, realizan “compras de pánico” sólo para aprovechar las rebajas.

“Es importante que no se dejen llevar por la mercadotecnia porque hacen compras de pánico y no lo hacen con conciencia y después se endeudan con algo que realmente no necesitaban. No deben comprar por emoción, sino por una necesidad real”

Ana Luisa Álvarez

Asesora financiera