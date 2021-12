¿Quién es Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ Guzmán?

Emma Coronel Aispuro, de 32 años, se declaró culpable en junio de cargos que van desde conspiración hasta distribución ilegal de drogas. También admitió haber ayudado a Joaquín «El Chapo» Guzmán a escapar de la prisión de el Altiplano, en 2015.

Pudo enfrentar cadena perpetua, pero los fiscales estadounidenses pidieron una sentencia más corta después de que ella expresó remordimiento. Ahora enfrentará 3 años encerrada tras las rejas

Nacida en California, Emma Coronel creció en la remota aldea de Canelas en Durango, en los bordes occidentales del accidentado interior de México. Su padre, Inés Coronel Barrera, era un temido narcotraficante que trabajó para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y su hermano, según los informes, era uno de sus pilotos.

Se dice que Guzmán vio por primera vez a su futura esposa en un baile que ofreció el padre de Coronel cuando ella tenía solo 17 años. Era modelo y justo se conocieron en un concurso de belleza durante el Festival del Café y la Guayaba en Canelas en 2007. Unos meses después, la pareja se casó en el cumpleaños número 18 de la adolescente.

No se sabe mucho sobre la ceremonia de su boda, que fueron vistas como una forma de solidificar la posición de su padre dentro del cartel de Sinaloa.

Estas figuras míticas son admiradas por su poder y su dinero, pero también son increíblemente temidas, no puedes ir contra ellas, no puedes cruzarlas. Decirle no a alguien como ‘El Chapo’ no es realmente una opción. Me imagino que su padre lo amaba y lo odiaba

Olivier Farache, ex agente del FB.