¿Quién presidirá la Auditoría de Puebla?, Salvador Sánchez, Álvaro Sánchez o Amanda Gómez

Tras evaluar “su comparecencia, trayectoria en el servicio público, y especialidad en el tema”, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, propuso a Salvador Sánchez Ruanova, Álvaro Sánchez Jiménez y Amanda Gómez Nava, para dirigir la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En entrevista, el presidente del Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que la decisión se tomó por unanimidad por todos los integrantes de la Jugocopo, y la terna será analizada y votada por los 41 diputados el próximo jueves 19 de mayo.

Céspedes Peregrina explicó que existió piso parejo en el análisis de las ocho personas que participaron en el proceso y destacó que la presentación que realizaron ante la Jugocopo tuvo una ponderación importante al momento de tomar la decisión.

A pesar del nerviosismo de Gómez Nava, y de su polémica exposición durante las comparecencias, así como sus respuestas limitadas, el diputado morenista defendió que cumplió con los criterios para estar en la terna.

Con esto, Amanda Gómez Nava, titular de la Secretaría de la Función Pública, el contador público Álvaro Sánchez Jiménez y el doctor Salvador Sánchez Ruanova están a un paso de presidir el órgano fiscalizador, que hasta el momento se encuentra involucrado en supuestos actos de corrupción y retrasos en los análisis de las cuentas públicas.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que para la evaluación no se tomó en cuenta la participación previa de algunos aspirantes en el proceso de selección para ser titular de la ASE; por lo que todos tendrán las mismas posibilidades de ser designados.

Aseguró que esta condición abonó a su tema curricular; sin embargo, la calificación que se les otorgó a los integrantes de la terna se definió por sus capacidades. Añadió que será responsabilidad de los legisladores elegir al mejor perfil.

Álvaro Sánchez Jiménez y Salvador Sánchez Ruanova, también compitieron en el proceso 2019, cuando se registraron 16 aspirantes. Este último quedó en la terna junto a Juan Carlos Díaz Carranza y Francisco José Romero Serrano, quien fue elegido como auditor por los legisladores.

Jorge Estefan Chidiac, coordinador de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, señaló que al igual que en su participación para designar titular en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la votación que hizo la Jugocopo fue por cumplimiento de los criterios que marca la convocatoria y no por simpatías.

Destacó que en el caso específico de Amanda Gómez Nava, la calificación más baja que obtuvo en su evaluación fue la de la comparecencia, pero el promedio se compensa con el puntaje que le dio en cuanto a su preparación académica y experiencia.

“En mi experiencia de los auditores superiores, los peores son los más mediáticos, los que se sienten héroes y utilizan el cargo para ejercerlo de manera política. A mí no me preocupa que alguien no tenga esa personalidad de poder expresarse mejor si tiene la capacidad técnica”

Jorge Estefan Chidiac

Coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local