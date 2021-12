Quienes hoy se pronuncian en contra del DAP, también lo cobraron: Miguel Barbosa

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el Derecho al Alumbrado Público (DAP) se ha cobrado desde hace años, en específico desde la administración de Enrique Doger Guerrero, cuando el secretario del Ayuntamiento era el hoy diputado federal Ignacio Mier Velazco y “quienes hoy se pronuncian en contra también lo cobraron”.

En conferencia de prensa, dijo que será respetuoso de las disposiciones que cada Ayuntamiento tome respecto al tema; además, será el Congreso del Estado quien decidirá si se aprueba o no el cobro de este derecho, en función de las modificaciones que se hicieron a sus iniciativas de leyes de ingresos.

El día de ayer, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó que en 136 municipios se incluyera el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en sus iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022; además, durante la comisión de la Sesión Permanente se informó que ocho Ayuntamientos más solicitaron la inclusión del cobro.

Este jueves 23 de diciembre se realizará una sesión extraordinaria a las 20:00 horas, para debatir el tema del cobro del DAP en el pleno del Congreso del estado y aprobarlo.

En relación a los municipios que no hicieron la solicitud de incluir el DAP en sus leyes de ingresos, Miguel Barbosa subrayó que tendrán que subsanar el pago de alumbrado público con recursos propios, porque no podrán realizar convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para intentar cobrarlo una vez que el Congreso del Estado tomé una decisión.

“No podrá haber convenios entre la CFE y Ayuntamientos que no tengan en sus leyes de ingresos esa previsión. Eso que quede muy clarito. Todo en la normalidad y en legalidad”, comentó el mandatario estatal.

Reforma energética

Miguel Barbosa Huerta señaló que entre las acciones que encabeza un gobierno de izquierda se encuentra el bienestar social y la austeridad, por lo que ha analizado la posibilidad de instalar paneles solares en las dependencias de gobierno, para abaratar el servicio de la energía eléctrica.

“Sería para reducir el costo de la energía eléctrica. ¡Es carísimo! Dicen que la reforma fiscal ya no va permitir eso, pero yo no creo en ese tipo de acciones. No lo sé, no me he puesto a estudiar. Yo no voy a ser de los sin conocer la reforma eléctrica hable de ella”, comentó el gobernador del estado.

De acuerdo con expertos en temas energéticos y miembro de la plataforma México Clima y Energía, como Víctor Ramírez, el autoabastecimiento de energía está calificado como ilegal dentro de la reforma, dejando como única empresa de suministro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que vulnera la libre competitividad y podría generar aumentos al pago de luz para la ciudadanía.

