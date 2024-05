¿Quiénes van por la diputación local del Distrito 16 en Puebla?

Durante las elecciones del próximo domingo 2 de junio se renovarán varios cargos públicos en Puebla, como la gubernatura del estado, la presidencia municipal de los 217 municipios, senadores, diputados federales y locales.

En el caso de Puebla, se renovarán los 26 distritos locales, de los cuales nueve se encuentran en la zona conurbada, por lo que El Ciudadano México te dará a conocer los candidatos que en caso de que salgan electos, serán los representantes de la demarcación 16, así como de los municipios en el Congreso del Estado de Puebla.

A 15 días de las elecciones, en la lucha por las diputaciones de mayoría relativa entre las alianzas Mejor Rumbo para Puebla, Sigamos Haciendo Historia, y el partido Movimiento Ciudadano, estos son los perfiles que buscan llegar al Congreso del Estado este 2024 por el Distrito 16 con cabecera en el municipio de Puebla.

Elvia Graciela Palomares Ramírez, por Sigamos Haciendo Historia en Puebla

Es la candidata de la coalición conformada por los partidos Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México.

Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

(Udlap). En 2014 inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue nombrada secretaria general de la Red de Jóvenes por México.

inició su carrera política en el (PRI), donde fue nombrada secretaria general de la Red de Jóvenes por México. Fue Diputada federal LXVIII legislatura Coordinadora de la 4ta circunscripción de la red de jóvenes por México

Secretaria de vinculación legislativa y municipal del comité directivo estatal

Delegada especial del CEN PRI

Coordinadora de promoción al voto en el Estado de Puebla para Nueva Alianza

Primera posición en la lista plurinominal para el congreso local 2018

Coordinadora de campaña en la elección de presidentes auxiliares Municipio de Puebla

Coordinadora de Relaciones Públicas para Federico de la Madrid

Directora general de vinculación ciudadana Casa Jalisco CDMX

Directora general de relaciones institucionales Casa Jalisco CDMX

Una de sus propuestas es gestionar la eliminación de la concesión del agua para devolver al pueblo el derecho que tiene sobre ella, para hacerla llegar a toda la sociedad.

Manuel Herrera Rojas, por Mejor rumbo por Puebla

El contendiente de la coalición conformada por PAN, PRI, PRD y PSI, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana Puebla.

Cuenta con dos maestrías; una en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana Puebla, y la segunda en comunicación política y gobernanza en The George Washington University.

En 2018 fue director general de gestión, promoción y evaluación de fondos de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

En 2019 fue director de gobernanza en el organismo público descentralizado «ciudad modelo».

Fue diputado local del distrito 14 y durante el tiempo extraordinario formó parte de la comisión permanente en el año 2018.

Durante el gobierno municipal 2021 – 2023 se desempeñó como regidor presidente de la comisión de desarrollo económico y turismo de puebla, así como presidente del consejo general de la central de abasto.

Andrea Yoselin Paredes Guevara, por Movimiento Ciudadano

La aspirante de MC es fundadora de la organización de la sociedad civil Yes She Can, A.C. La organización se dedica a investigar, planear y coordinar acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos de cooperación internacional y proyectos bilaterales entre Alemania y México.

Trabajó en el gobierno de San Pedro Cholula como titular de logística del sistema DIF municipal en el 2018- 2019.

Fue catedrática en la Uapep en el 2019 en materias como Gestión de Operaciones y Formación Empresarial.

Fue supervisora de actividades recreativas y formativas durante el periodo de 2019 a 2023 en campamentos internacionales con IJGD en Alemania.

Pasante de investigación en la Universidad Humboldt en Berlín, Alemania, en el 2022 a 2023.

Gestora de proyectos en la organización INWOLE en Berlín, Alemania.

Una de sus propuestas es priorizar la movilidad ciudadana a través del conjunto con los colectivos de movilidad poblanos, para construir sistemas urbanos amigables con peatones y ciclistas para proteger la movilidad de todos.

¿Qué colonias pertenecen al Distrito 16 local de Puebla?

De acuerdo con la distritación local, esta demarcación está compuesta por un total 128 secciones ubicadas al sur y oriente de la capital poblana, como: Fuentes de San Bartolo, Balcones del Sur, Los Héroes, SNTE, Loma Bonita, Playas del Sur, San José Xilotzingo, Universidades, BUAP, Granjas San Isidro, Lomas de San Miguel, Tres Cruces, La Guadalupana, El Batán, entre otras.

Así como las juntas auxiliares de Santo Tomas Chautla, Santa María Guadalupe Tecola, San Baltazar Tetela y San Francisco Totimehuacan.

Para conocer a qué distrito local perteneces visita esta página en donde tendrás que seleccionar el estado y número de sección, misma que aparece en la credencial para votar.

