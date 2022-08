Quinceañera se desmaya mientras bailaba en su fiesta y muere después en una clínica

El pasado lunes primero de agosto, amigos y familiares despidieron a Daniela Montemayor Cornejo, la quinceañera que murió después de desmayarse durante el vals de su fiesta. Los hechos sucedieron en el ejido Rosita del municipio de San Pedro, Coahuila.

«Mi morenita. Me duele en el alma todo esto, no tengo ni que decir que te amaba, porque sé que siempre lo supiste, nunca olvidaré que me reclamabas que mome era mi favorita y yo siempre te decía sabes que tú eres mi favorita. Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita», escribió en sus redes sociales Anamaria Cornejo, tía de la quinceañera, para despedir a la joven junto con una fotografía de sus XV años.

Lo que comenzó como una celebración terminó en tragedia y tristeza. La fiesta inició el sábado por la tarde. Daniela bailó su vals con su papá con la canción «Tu sangre en mi cuerpo». Bailó desde las 3 o 4 de la tarde. Ya de madrugada, la chica continuaba en la pista, pero de pronto se desvaneció. Sus familiares la llevaron a un hospital privado, pero los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Médicos indicaron que la muerte fue por una causa natural, derivada de un supuesto padecimiento cardiaco que no se le había detectado. Una tía de la quinceañera declaró para medios nacionales que Daniela se enfermaba mucho de niña y le diagnosticaron un soplo en el corazón. Sin embargo, después de varios estudios, los médicos dijeron que ya no tenía nada.

Tras la fiesta la fotografía de XV años de Daniela se reveló. La quinceañera se veía llena de felicidad. Hoy, descansa en el Panteón La Resurrección, en la misma comunidad rural donde amigos, familiares y vecinos la recuerdan como una chica estudiosa y alegre.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com