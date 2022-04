Reactivará Morena la afiliación e iniciará proceso de renovación en Puebla: Medina Filigrana

El diputado federal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, anunció que se reunirá con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el fin de reactivar la afiliación e iniciar con el proceso de renovación de la dirigencia del partido, aunque reiteró que será después de la votación de la Reforma Eléctrica.

“Yo le he dicho al CEN que demos paso a una dirigencia poblana. En los últimos tiempos hemos estado al frente personas que no somos de la entidad. También hay que decirlo, la dirigencia no puede sola, con 217 municipios”.

Marcos Rosendo Medina Filigrana

Diputado Federal de Morena