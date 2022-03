Reafirma AMLO su lucha por lograr igualdad entre mujeres y hombres en México

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/El Ciudadano México

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de México, López Obrador informó que tendrá un evento a las 10:00 horas para conmemorar esta fecha. Resaltó que está a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos, «y estamos luchando para que se haga realidad la igualdad (…) no queremos ni hombres ni mujeres en la pobreza».

Señaló que “son más las mujeres que se benefician con los Programas de Bienestar, que los hombres”.

Además, indicó que la lucha por la igualdad de las mujeres surge del Movimiento Revolucionario, y reconoció la figura de Leona Vicario, “que se enfrentó al conservadurismo”.

Destacó a Margarita Maza de Juárez, a las adelitas, a Carmen Serdán, a Agustina Ramírez “y muchas otras mujeres”.

Por otra parte, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el “8 de marzo es un día para tener muy presente lo que nos falta en la igualdad de los géneros”.

Dijo que en México van seis semanas consecutivas de reducción de la pandemia en los 32 estados.

López-Gatell destaca la vacunación en México con 93% de la población con esquema completo. Afirmó que hay suficiencia de vacunas.

En este mismo tema, el Ejecutivo López Obrador aseguró que está disminuyendo el contagio y son menos los hospitalizados por coronavirus, “y lo más importante, son menos los fallecimientos”; y esto se debe principalmente al comportamiento del pueblo de México.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que el grupo que está en su contra compró equipos de millones de dólares para hackear teléfonos celulares y obtener información para seguir en la «senda del golpismo mediático» y hacer escándalos en los medios.

Cuestionado sobre el espionaje al Fiscal Alejandro Gertz Manero, el mandatario federal dijo que ese grupo está extendiendo el espionaje a «más personas».

«Hace poco nos informaron que todo este grupo que está en contra nuestra habían comprado aparatos, y esto aprovecho para informarlo porque puede ser que no sea cierto pero son capaces de todo, para sacar información de celulares, no sé porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México