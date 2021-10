Realiza Claudia Rivera su Tercer Informe de Labores

Por Paulina Millán/ Redacción

Puebla, Pue. 5 de octubre de 2021. Después de cambios de fecha y manifestaciones durante sus entallos, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, logró llevar a cabo su tercer y último informe de labores. Este se llevaría a cabo de manera presencial y virtual. Con un pequeño aforo de invitados de la alcaldesa en frente de Ayuntamiento y parte del zócalo de la ciudad.

Desde muy temprano, las autoridades municipales comenzaron el cierre de diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad; colocaron vallas sobre la avenida 2 Sur y la 16 de septiembre, así como en la avenida 5 Poniente y sobre la calle 4 Sur.

Primero lo rendiría a los regidores de manera virtual , pues ellos no estuvieron presentes en el salón del Cabildo. Este se tornó incómodo cuando los regidores de la oposición colocaron en sus pantallas mensajes de protestas por no dejarlos fijar su postura al término de su informe; “Censura no es un buen principio” decían las pantallas con el formato de las letras de la propaganda de su informe.

Aún así la alcaldesa no se inmutó y les contestó, señalando que los insultos eran “buena señal”. Con el mínimo de roces entre los regidores que se encontraban del otro lado del monitor, el informe en Cabildo continuó de manera pacífica.

Al terminar de rendirle cuentas a los regidores, la alcaldesa bajó hacia la tarima que ya estaba preparada para que comenzara el otro informe, ahora para la ciudadanía; quienes no pudieron acudir podían presenciar el informe a través de sus redes sociales. Los presentes al evento tuvieron que pasar por un filtro sanitario colocado en la entrada del pasaje al Ayuntamiento; ahí se les tomaría la temperatura y se les colocaría gel anti bacterial.

La alcaldesa tomó su lugar en la tarima y, con su vestido color guinda, propio de la 4T y del partido que representa (Morena), la edil comenzó a detallar los logros que consiguió su administración durante estos tres años de gestión, los cuales a decir de ella, estuvieron llenos de retos.

Los presentes al informe, acudieron con pancartas en donde brindaban su apoyo a la edil, sin embargo, y a pesar de ser a favor de la morenista, se les solicitó bajarlas (esto para mantener el orden).

Al evento acudieron diversas personalidades de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena; el rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín; y los diputados locales, Edgar Garmendia y Carlos Evangelista.

Durante su discurso, la presidenta municipal aseguró que durante los tres años de su gestión, se fortalecieron las finanzas municipales y se distribuyó el recurso a donde más se necesita sin pedir prestado un solo peso, como parte de una política de austeridad y de cero tolerancia a la corrupción.

Durante su discurso, la edil habló sobre la deuda pública; aseguró que con su gestión “se rompió el molde”, pues, a diferencia de cómo recibió el municipio en 2018, ella dejará recursos propios que podrán usarse con libertad, pues ya está garantizado el gasto corriente para que no se detengan los servicios esenciales, lo cual puede ser consultado por los ciudadanos en los estados financieros de Puebla capital.

Dicha deuda llegaba hasta los 318 millones de pesos que se heredó de administraciones pasadas. La alcaldesa aseguró que realizar este pago permitió que el Ayuntamiento ahorrara fondos, evitando pagar más intereses de los necesarios, lo que permitirá a la próxima administración trabajar sin esta presión económica.

Entre los datos relevantes del informe, la alcaldesa remarcó los siguientes:

Inversión cercana a 2 mil millones de pesos en obra pública, recurso que, en un 60 por ciento (más de mil millones), fue destinado a las juntas auxiliares.

Inversión superior a 92 millones de pesos en Infraestructura Educativa en la construcción de aulas, comedores y techados escolares, para beneficio de más de 34 mil habitantes.

Con una inversión de 122 millones de pesos, se amplió la red de agua potable y alcantarillado sanitario, así como red eléctrica.

Se invirtieron más de 144 millones de pesos en el Departamento de Parques y Jardines, en donde se realizó la poda y chapeo de más de 14 millones de metros cuadrados, se intervinieron mil 721 parques y jardines y se dio mantenimiento a 5 mil 403 piezas de mobiliario urbano.

En materia de alumbrado público, el municipio cuenta ahora con 117 mil 970 luminarias, de las cuales 6 mil 384 son nuevos puntos de luz. De toda las las luminarias en la ciudad, ahora el 36% cuenta con tecnología LED gracias a la modernización de más de 15 mil.

En materia de seguridad, del 15 de octubre del 20218 al 31 de agosto del 2021, se detuvieron a 9 mil 110 probables delincuentes y 8 mil 362 infractores.

215 grupos organizados para delinquir desarticulados, 78 de ellos presuntamente dedicados al robo de negocios.

Se recuperaron 1,293 vehículos con reporte de robo y 1,158 asegurados presuntamente relacionados con hechos delictivos.

Se decomisaron 481 armas de fuego cortas, 71 armas largas y 11 mil 694 cartuchos útiles.

Se atendieron 530 mil 801 reportes ciudadanos y se realizaron más de 73 mil servicios.

Se redujo entre el 70 y 83% el tiempo de respuesta policial gracias a la aplicación móvil «Seguridad Incluyente».

En materia económica, se atendieron 44 proyectos de inversión que representan un monto de 5,475 mil millones de pesos.

Creación del Centro Digital Empresarial y del Innovación y Desarrollo Económico.

5 mil 189 plazas de trabajo vinculadas a través de 9 ferias de empleo.

550 comerciantes beneficiados con el Programa «A Tu Barrio lo Respaldas» para impulsar el comercio local.

En materia turística, Rivera Vivanco aseguró se trabajo en posicionar a Puebla como destino turístico de esparcimiento, cultural y religioso.

Desde 2019 se realizaron capacitaciones a empresas turísticas para aprovechar su competitividad en el sector de eventos relacionados con bodas, ya que en México concentra el 23% de los visitantes a nivel mundial.

Mientras la alcaldesa exponía su informe en el Zócalo, algunos asistentes gritaban: «¡No estás sola!». Por su parte, la alcadesa aprovechó el foro para subrayar la importancia de la consulta en torno a la revocación del mandato presidencial:

«Con este informe les doy testimonio de que la estrategia que está implementando el Presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, a la que nosotros nos hemos adherido, funciona. ¡Funciona! El próximo año tendrá lugar por primera vez en este país, en esta casa que es México, tendrá lugar un proceso en el que las ciudadanas y los ciudadanos podremos ratificar en las urnas el mandato del Presidente. Y no tengo duda de que la ciudadanía, de que ustedes se tomarán el tiempo, analizarán estas cifras, compararán, comprobarán y aprobarán la ratificación del mandato del Presidente de la República».

Finalmente, Rivera Vivanco describió su Ayuntamiento como «el primer gobierno emanado del pueblo» , al que tocó «romper estereotipos y cambiar paradigmas», así como constituir el primer Cabildo paritario en la historia de la Ciudad.

Tras la conclusión del informe se celebró una verbena popular, en la que regidores, miembros del Cabildo saliente, la propia alcaldesa y ciudadanía tuvieron la oportunidad de convivir mientras degustaban taquitos de canasta.





Escenas selectas del fin de un Ayuntamiento capturadas por Humberto Aguirre/ El Ciudadano

