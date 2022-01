AMLO se realizará prueba covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que más tarde se hará una prueba de covid-19 tras amanecer con algunas molestias en la garganta. Aunque señaló que lo más probables es que se trate de una gripe.

“Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”, dijo el mandatario.

Hace una semana se reunió con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien informó que se contagió de covid-19.

«Sí hay incrementos de casos de covid-19, pero no se refleja en hospitalizaciones ni en fallecimientos«, dijo el mandatario.

El titular de la Procuraduría del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield señaló que en dos gasolineras de la Ciudad de México se vendió más cara en el país la gasolina Premium del 5 al 7 de enero. Las dos estaciones de servicio, que se ubican en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, son de Shell y el precio fue de 26.19 pesos por litro

En tanto, en la estación Valero de Nopalucan, Puebla, el precio fue de 21.03 pesos por litro y en la de Soriana en Tampico, Tamaulipas, el precio fue de 21.25 pesos por litro. En 158 verificaciones, la Profeco detectó irregularidades en dos gasolineras.

Sheffield apuntó que en “quién es quién en las remesas”, que los héroes y heroínas que trabajan en Estados Unidos han enviado 4 mil 665 millones de dólares. «El promedio es de 350 dólares en las remesas. Recuerden que Banco del Bienestar es la mejor opción de depósito a cuentas si lo hacen desde Estados Unidos» dijo.

Aeroméxico

Ricardo Sheffield, dio a conocer que durante los últimos días Aeroméxico canceló 260 vuelos, mientras que el resto salió hasta seis horas antes; sin embargo, afirmó que las operaciones ya se regularizaron. Advirtió que no hay una cultura de la demanda entre los consumidores, pues no recibieron tantas quejas. “Hay 260 vuelos fueron cancelados porque el Benito Juárez es la base de operación de Aeroméxico, 260 vuelos cancelados, mientras otros que salieron con hasta seis horas de retraso. No hay una cultura de la denuncia por parte de los pasajeros”, explicó.

El funcionario dijo que pese a las afectaciones, los pasajeros no denunciaron y sólo brindaron 103 asesorías, 18 conciliaciones inmediatas y ocho quejas formales.

Realizará López Obrador gira por Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que este año realizará una gira por Centroamérica, aunque aseguró que aún no ha definido en qué fechas y cuál será el primer país que visitará.

«Estoy pensando hacer una gira a Centroamérica y la iré a visitar (Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras). Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en ir algunos países de Centroamérica, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos”, dijo.

Nuevos embajadores y cónsules

Esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores revelará quiénes serán los nuevos embajadores y cónsules, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se van a nombrar nuevos embajadores y cónsules, mujeres y hombres, esta semana. Lo va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores”, comentó.

Daniel Ortega

Pese al debate generado por la asistencia de México a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, el jefe del Ejecutivo mexicano insistió en que no enviar un representante de su gobierno sería una imprudencia, por lo que “vamos a ver si da tiempo de que llegue”.

“Todavía no se decide, ah, es hoy, no sabía. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí (sería una imprudencia), porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos e independencia, no es el gobierno”.

