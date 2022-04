Realizarán festejos alrededor de ocho mil devotos a la Santa Muerte

Después de dos años de pandemia, devotos de la imagen de la Santa Muerte organizarán una serie de eventos los días viernes 29 y sábado 30 de abril para conmemorar los 15 años del altar construido en su honor.

Al respecto, Víctor Miguel Sánchez, custodio del altar, precisó que se espera la llegada de entre seis y ocho mil creyentes de la Santa Muerte, en la 9 Norte, entre la 12 y 14 Poniente, de la ciudad de Puebla.

Indicó que el altar cumplió sus 15 años el pasado 8 de marzo; sin embargo, a causa de la cuarta ola de contagios por covid-19, los festejos se aplazaron para la última semana de abril.

Para el viernes 29 de abril se organizará una función de lucha libre a las 14:00 horas. En tanto que para el sábado 30 de abril se presentarán diferentes agrupaciones desde las 7:00 horas, concluyendo con un rosario a las 16:00 horas.

Por ello, adelantó, no habrá pasó vehicular sobre la 9 Norte desde la 12 hasta la 14 Poniente, a su vez, adelantó que se respetarán las medidas sanitarias como lo son el uso del cubrebocas y gel antibacterial para evitar contagios entre los asistentes.

Por otra parte, argumentó que estos festejos tendrán el nombre de «Reafirmando la fe«, pues aseguró que los últimos dos años fueron muy difíciles para todos.

Aseguró que muchos creyentes acuden al altar para pedir por su salud, su trabajo, sus familias, e incluso por sus mascotas.

Por lo que lamentó que muchas personas consideren su creencia como «satánica» pues afirmó que la imagen de la Santa Muerte no es mala.

«Creer en la Santa Muerte no es nada malo, decir que es algo satánico, es decir que veneramos a Satán, pero aquí no es así, la muerte es una creación de Dios, hay gente buena que no cree en nada, y gente mala que cree en la virgen de Guadalupe».