Rebeca teme por su vida ante acoso sexual de exempleado de gobierno municipal

“Ya quiero co… contigo”, “Mañana te doy el pe… que tanto te gusta”, “Órale, que ya te quiero cog… dime cuando”, son los mensajes escritos vía whatsapp que recibe todos los días Rebeca H, una mujer dedicada a la venta de dulces y cigarros.

La comerciante teme por su integridad porque hace poco más de un año, Ari Gilberto N, un exfuncionario del Ayuntamiento de Puebla le envía mensajes de texto, audios y videos con contenido explícito en el que le pide tener una relación sexual.

Aunque hace una década atrás, Rebeca denunció que fue víctima de una violación por parte Ari, quien en ese momento se desempeñaba como inspector de vía pública de la Secretaría de Gobernación.

El delito fue denunciado a Eduardo Rivera Pérez, en su primer mandato de gobierno en el periodo 2011-2014.

Rebeca (de 40 años) no ha logrado justicia ni paz, pues su supuesto agresor sigue acosándola por teléfono, es hostigada con llamadas a altas horas de la noche e incluso recibió una amenaza para “la próxima vez» que la encuentre en el Centro Histórico.

Rebeca nunca podrá olvidar la noche del 20 de agosto de 2011. Tenía 32 años, cuando Ari Gilberto N, quien se identificó como inspector de Vía Pública en el Ayuntamiento de Puebla, presuntamente la violó en los separos del Juzgado Calificador delegación Centro.

Desde hace 10 años, la comerciante vende dulces y cigarros de manera ambulante en las inmediaciones de la iglesia de Santo Domingo. Su oficio “ilegal” fue el pretexto para ser detenida cerca de las 9:00 de la noche, a pesar de que ya no vendía.

El arresto consta en el recibo con número 640502 del Juzgado Calificador delegación Centro. La remisión de Rebeca fue la número 138648 y se le aplicó una multa administrativa por infracción al artículo 209, fracción, III inciso C del Código Reglamentario Municipal (Coremun).

Según la denunciante, al menos dos policías municipales la sometieron, esposaron y la subieron a una patrulla. Rebeca asegura que la aprehensión fue por motivos personales, pues en distintas ocasiones rechazó invitaciones a “salir” con Ari Gilberto N.

“Fue eso, como yo no me dejé agarrar. Me dice el tipo ese que, si quería ir a una fiesta, yo le dije que no, porque a mí no me gusta ir a las fiestas, a mí me gusta trabajar, luego me dijo que fuéramos al hotel y yo le dije que no, de ahí se agarró”