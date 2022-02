Rechaza AMLO presencia de ladrones en su gobierno

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/Redacción El Ciudadano México

Ante anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en megaobras de la actual Administración -como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya-, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay ladrones.

En conferencia, el mandatario federal afirmó que serán aclaradas todas las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2020.

Los resultados, dijo, son preliminares, pero sus opositores, «los conservadores corruptos», aprovechan la información para atacar a su movimiento.

En el Salón Tesorería, López Obrador sacó su “pañuelito blanco” para decir que ya no hay corrupción, además que presumió que “está bordado”.

«Desde luego, lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo, no, ya no opera, hablando en lenguaje de seguridad, y en la delincuencia de cuello blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, pero antes operaba el chupacabras, el Diablo, don X, etc, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales»

Andrés Manuel López Obrador