Rechaza Barbosa señalamientos de persecución política contra edil de Quecholac hermano de ‘El Toñín’

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 28 de septiembre de 2021. El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, rechazó persecución política contra el edil saliente y electo de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de Antonio Martínez, alias ‘el Toñín’, presuntamente ligado al huachicol y otros ilícitos.

De manera enfática, en conferencia de medios virtual el mandatario estatal aseveró que la detención del edil es un hecho de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, el mandatario descartó padrinazgos políticos, así como la perspectiva de sentarse en algún momento a dialogar con funcionarios corruptos.

“La detención del alcalde de Quecholac responde a la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) de hechos que están relacionados con vínculos, actividades ilícitas que desarrolla mucha gente, allá en esa zona. El implicado tendrá que acreditar si es inocente, no es asunto de persecución política (…) son hechos que han sido investigados por la FGE. En este gobierno no existe padrinazgo político a favor de nadie, si un alcalde está vinculado a una actividades ilícitas, se aplica la ley”.

Y agregó de manera enfática:

“Mi gobierno no protege a nadie porque es de este partido y amigo, no para nada… en absoluto. Así debió haber sido siempre, pero había colusión, el poder público en el estado estaba coludido”, señaló Barbosa Huerta.

Manifestantes, “que se regresen a su pueblo y se busquen un abogado”: Barbosa

Ante la manifestación que se programa para este día frente a las instalaciones de Casa Aguayo, el gobernador señaló que tiene conocimiento de que acudirán a manifestarse en protesta por la detención del mencionado alcalde.

Sin embargo, Barbosa dijo que su gobierno no cederá a presiones, pues no se arreglarán los problemas “a sombrerazos”.

“Que se regresen a su pueblo y busquen un abogado”, señaló.

“Me dicen que vienen para acá 500… mil gentes por la detención del señor Alejandro. ¡Que vengan! Yo no dispongo de este tipo de procedimientos, ya no hay cosas legales que se arreglen a través de presión en la calle, tapar carreteras. Nada más meten en más problemas” y prosiguió:

“El gobierno va actuar con sensatez, con mucho cuidado, no va a provocar mayor violencia, pero va actuar con firmeza. (…) A nosotros no, nos presionan, se los digo de antemano, ¡no nos presionan! ¿Pues que se cree? ¿que a sombrerazos? ¡No! Que se regresen a su pueblo que busquen un abogado para que se defiendan… si tienen la razón se les dará, si no… no. ¿En qué mundo creen en que estamos? En Puebla se respeta la ley, se aplica la ley, se respetan los Derechos Humanos y no se permite la simulación”, señaló.

José Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal de Quecholac por el Pacto Social de Integración (PSI), fue arrestado ayer por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla mientras se encontraba en la presidencia municipal.

