Rechazan reunión con AMLO, artistas “ambientalistas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los artistas que hicieron el video en el que denunciaron que se está destruyendo la selva por el Tren Maya rechazaron acudir a Palacio Nacional para hablar sobre el proyecto y resolverles sus dudas, pues plantearon que en su lugar fueran recibidos ambientalistas “reales o supuestos”.

🔴 #EnVivo | Tras la cancelación del diálogo con famosos sobre el Tren Maya, López Obrador pide a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, y otros, que dialoguen con las comunidades #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/S2IU3I8pNh — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 25, 2022

“Lo mejor para que no nos usen porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director del Fonatur que es el responsable del Tren Maya y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades”, dijo el mandatario, quien aseguró que cuenta con la anuencia de ejidatarios y pequeños propietarios, por lo que recomendó que hablen con ellos.

«Me cae bien, aunque es capitalista»: López Obrador sobre Trump

Luego de que Donald Trump asegurara en un mitin que “dobló” al gobierno mexicano al amenazar con aranceles y conseguir el despliegue de soldados en la frontera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le «cae bien, aunque no es capitalista» y aseguró que no le faltó al respeto, ya que el republicano “es así”, aunque lo cierto es que se entendieron y fue bueno para México y Estados Unidos.

“A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones”, dijo y agregó que ahora se está hablando más de México en Estados Unidos ya que habrá elecciones, lo que algunos están aprovechando para “sacar raja de las fobias racista y discriminatoria”.

🔴 #EnVivo | "Me cae bien el presidente Trump, a pesar de que es capitalista. Nos entendimos y fue bueno para las dos naciones", dice #AMLO luego de que el expresidente estadounidense dijo que dobló al gobierno de México #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/pQvRGoiqjs April 25, 2022

Ante ello, advirtió que no permitirá que ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata ni ninguno de sus candidatos “utilicen a México como piñata. Nos van a tratar con respeto como lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos” y agregó que quienes no sean respetuosos serán señalados para pedir a los connacionales que no voten por ellos.

Sobre denuncia de Lozoya

Respecto al pago de soborno a Ricardo Anaya por parte de Emilio Lozoya, ordenado por el expresidente Enrique Peña Nieto para la aprobación de la reforma energética, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que pedirá al secretario de Gobernación buscar a la Fiscalía para que informe sobre el caso, pues lo importante es que se repare el daño y «desde luego, el que acusa tiene que probar».

Leer más: Afirma Lozoya que Peña Nieto ordenó pagar soborno a Ricardo Anaya

«Es un proceso que está en la fiscalía, lo importante es que se repare el daño y desde luego el que acusa tiene que probar. Pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede decir propósitos políticos, porque es inmoral el querer perjudicar a alguien con una denuncia sin elementos, sin pruebas, nunca lo hemos hecho, sí lo hemos padecido».

AMLO felicita a Macron

El jefe del Ejecutivo felicitó al presidente de Francia, Emmanuel Macron por las elecciones, asimismo, felicitó al pueblo francés de no haber escuchado «el canto de las sirenas».

«El presidente Macron ya lo felicité sobre todo al pueblo francés. Puse que el pueblo se volvió a poner cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas».

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que se está buscando una solución para que la inflación en energéticos y alimentos no afecte en la economía de los mexicanos, ya que el jitomate y el limón tuvieron precios altos esta semana.

🔴 #EnVivo | #QuienEsQuien en los precios: Precio promedio de los combustibles: Regular: $21.71 por litro, Premium: $23.61 por litro y Diésel: $23.06 por litro #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/PCtbl2hkBf — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 25, 2022

«Estos 21 productos que tuvo alguna presión esta semana fue el jitomate y sigue presionado el precio del limón, estamos trabajando para a encontrar una solución a evitar lo que está pasando en todo el mundo, sobre esta inflación en energéticos y alimentos. En energéticos se ha encontrado una fórmula favorable para el mercado mexicano y ahora hay que encontrarla para estos productos de la canasta básica».

