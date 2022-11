Recibe el Congreso del estado leyes de Ingresos de 130 municipios

El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que hasta la mañana de este martes 15 de noviembre, 130 municipios han enviado su proyecto de Ley de Ingresos, entre ellos Puebla capital.

Además, en el transcurso de este día se recibirán los 87 documentos faltantes, al ser el día límite para cumplir con esta obligación, así como las Leyes de Ingresos y Egresos del gobierno del estado, a fin de sean presentadas ante el pleno el próximo jueves.

En rueda de prensa, Céspedes Peregrina detalló que desde el Legislativo buscarán que los ayuntamientos prioricen en áreas que son prioritarias para la ciudadanía, como la seguridad.

“En donde veamos que hay un gasto excesivo nos pronunciaremos para saber qué vamos o no vamos a aprobar. (…) Creo que los municipios deben privilegiar la seguridad, a diferencia del estado que privilegia seguridad y salud. Los municipios hoy en día no se hacen responsables de la salud, así que no le metan mucho tema covid”

Sergio Salomón Céspedes Peregrina