Reclaman hoteleros: abrazos no funcionan

Por Antonio Baranda/Agencia Reforma



Ciudad de México.- Empresarios quintanarroenses urgieron al reforzamiento de acciones de seguridad para no afectar el turismo en el estado, tras la balacera ocurrida el jueves en la playa de Puerto Morelos.



Abelardo Vara, empresario hotelero de Quintana Roo, afirmó que los abrazos no funcionan y la situación de inseguridad en la entidad se encuentra fuera de control por el aumento de los grupos criminales.



«Se nos salió de las manos. Los abrazos no han funcionado y pues, siendo honesto, no se han dedicado los recursos suficientes para controlar la inseguridad», dijo el ex presidente de la Asociación de Hoteles de la entidad.

«Esta fuera de control, todos los días encuentras gente encostalada, desmembrada, raptos».

Abelardo Vara

Empresario Hotelero