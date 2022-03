Reclaman justicia para Nazaria Iraís tras casi cinco años de su asesinato

Familiares y amigos de Nazaria Iraís Simón Aguilar se manifestaron la mañana de este miércoles 23 de marzo en las inmediaciones de la Casa de Justicia de la ciudad de Puebla para exigir sentencia contra los responsables de su muerte.

Nazaria Iraís era profesora de bachillerato, y según recuerda su hermana Rocío, en sus tiempos libres trabajaba como taxista para mantener a sus hijos.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2017, la mujer de 34 años de edad fue asesinada en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan.

Con consignas cómo «Justicia para Iraís», «ni perdón ni olvido» quienes la conocieron en vida acudieron se manifestaron sobre la 11 Sur y Periférico para exigir que el Poder Judicial emita una condena contra sus tres presuntos feminicidas.

Lo anterior mientras se realizó la audiencia de juicio contra los imputados a cuatro años y medio del crimen.

En tanto, su hermana, Rocío pidió un acercamiento con el gobierno del estado, encabezado por Miguel Barbosa para solicitarle al mandatario que los asesinos de Iraís «no salgan libres».

«Hoy lo único que quiero es pedirle al gobernador que no salgan libres, no me voy a quedar esperando que ellos salgan, mi familia quiere que haya una sentencia contra ellos, exigimos justicia», mencionó.

Señaló que el proceso judicial contra los acusados ha durado cerca de cuatro años y medio por deficiencias de la Fiscalía General del Estado.

Argumentó que en ocasiones anteriores la FGE diferían las audiencias por el caso, por la «falta de trabajo» de la dependencia.

«Llevamos cuatro años tocando todas las puertas posibles para pedir justicia, tuvieron que pasar cuatro años y medio para que tuviéramos la audiencia de juicio, hoy esperamos una sentencia condenatoria contra los asesinos de mi hermana», concluyó.

Foto: Agencia Enfoque

