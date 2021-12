Reconoce Alejandro Carvajal fricciones en Morena por voces a favor del DAP

El diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, llamó a los integrantes del Congreso del Estado a no votar el tema del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en la noche «como ladrones» y sin darle explicaciones a la ciudadanía.

«La política es debate. Ya hay debate y hay fricciones con el grupo de legisladores de Morena que están a favor del DAP» Alejandro Carvajal Hidalgo

Diputado federal por Morena

En entrevista, señaló que hay una clara diferencia entre los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que defienden sus posturas con argumentos y aquellos que se han convertido «corderos legislativos».

Añadió que el Ayuntamiento de Puebla, y los de los demás municipios de la entidad, tienen más formas de subsanar el pago por el alumbrado público, entre ellas la implementación de otro tipo de energías, antes que aprobar un aumento de impuestos y «lastimar el bolsillo de los ciudadanos».

«Aquí lo fácil es buscar un cobro hormiga de cerca de 20 pesos mensuales por familia, lo que serán unos 400 pesos por familia anuales. Tratándose de empresas puede llegar hasta mil pesos mensuales» Alejandro Carvajal Hidalgo

Por su parte, el diputado local Iván Herrera Villagómez, lamentó que aunque la bancada de Morena en el Congreso del Estado está integrada por 17 diputados, hasta el momento sólo cinco legisladores se han pronunciado en contra de la aprobación del DAP.

Dijo que las autoridades del partido vinotinto tendrán que valorar si habrá alguna clase de sanción para aquellos que voten a favor de la implementación del DAP.

Deben modernizar el sistema de alumbrado

El diputado Alejandro Carvajal le solicitó al Ayuntamiento de Puebla cambiar las luminarias de halógeno a led, pues actualmente «el 40 o 50 por ciento de las luminarias del municipio utilizan este tipo de tecnología arcaica y con fugas de energía».

En rueda de prensa, dijo que con la modernización de los equipos de alumbrado público se podría ahorrar hasta el 50 por ciento de los 400 millones que se le pagan anualmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otras de las opciones recaudatorias que presentó, de acuerdo a un estudio que realizó, fueron el cobro de licencias de funcionamiento a los ambulantes, ampliar la base del cobro del predial y recuperar el Soapap municipal.

Adelantó que además de buscar la autorización del pago del Derecho al Alumbrado Público, el Ayuntamiento de Puebla buscará la implementación de parquímetros para recaudar más de 50 millones de pesos anuales a costa de los poblanos.

Durante su intervención, Iván Herrera Villagómez exhibió un recibo del 2021 para decir que el DAP no se ha cobrado antes, tal como lo han señalado los diputados del PAN y de PRI, no obstante, es el único año que no se cobró en la capital, ante la determinación de la SCJN.

