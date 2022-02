Rectora anuncia consulta universitaria para plan de desarrollo de la BUAP

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, anunció este martes, 8 de febrero, la implementación de una consulta universitaria, para la integración de propuestas para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2025.

Acompañada de autoridades universitarias como José Manuel Alonso Orozco, secretario general; José Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia; Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de investigación y estudios de posgrados; y José Carlos Bernal Suarez, vicerrector de extensión y difusión cultural, Cedillo Ramírez presentó esta consulta que integrará la opinión de los universitarios en torno a los diversos aspectos de la casa de estudios.

Explicó que en dicha consulta, la comunidad estudiantil, docentes y administrativos aportarán sus soluciones a las diferentes necesidades y problemáticas de la institución, así como a las diferentes demandas de los universitarios.

Una vez concluido este proceso, se elaborará un plan de desarrollo que será la base del trabajo a realizar por la rectora Lilia Cedillo en su gestión 2021-2025, por lo que será presentado a los miembros del Consejo Universitario para su aprobación.

Este plan de desarrollo, argumentó Cedillo Ramírez, buscará generar proyectos estratégicos conforme a los nuevos retos nacionales e internacionales. A su vez, se contemplarán programas, y acciones que guiarán la gestión para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad, es decir, docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura.

“Es el momento en el que todos participemos, todos somos importantes, todos hemos tenido un problema en nuestra institución, pero también todos somos parte de esa solución. El plan de desarrollo institucional, será la guía que nos permitirá llegar hacia donde todos queremos, hacia una institución sólida, comprometida, e innovadora. No le tengamos miedo a innovar, no le tengamos miedo a transformar, es parte del desarrollo de la humanidad, y también será parte medular para el desarrollo de nuestra institución”, continuó.

Esta consulta se realizará de manera virtual por medio de la página web, www.pdi.buap.mx, la cual ya se encuentra funcionando.

Finalmente, Cedilla Ramírez invitó a la comunidad universitaria a participar, y elaborar propuestas que permitan un mejor funcionamiento de la casa de estudios.

“Muchas veces hemos querido como universitarios participar en la elaboración de un plan de desarrollo institucional, pero pensamos que no tenemos los elementos para hacerlo, o que nuestra opinión no es relevante, ahora es el momento, es el tiempo de expresarnos, es el tiempo de opinar, es el momento de participar, no nos quedemos con las ganas, yo estoy segura de que su opinión es valiosa, y estoy convencida que son los universitarios los que conocen mejor que nadie, los problemas que enfrentamos como institución, pero también son los que tienen las mejores propuestas para solucionarlos”, concluyó.