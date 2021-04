Recuerdan el “telemontaje” de García Luna, Loret de Mola y los Zodiaco

En la conferencia de prensa de esta mañana, 7 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó uno de los episodios más polémicos en la historia reciente en cuanto a la manipulación mediática y las noticias falsas: el caso de los Zodiaco y la detención simulada de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta.

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mostró imágenes, que Televisa accedió a prestar, sobre la transmisión en vivo en el noticiero Primero Noticias, dirigido en ese entonces por Carlos Loret de Mola sobre la supuesta detención de una “banda de secuestradores” y el rescate de las “víctimas”.

El montaje fue orquestado en diciembre de 2005 por Genero García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación durante la presidencia de Vicente Fox y hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico y colaboración con la delincuencia organizada.

Tras la detención, se anunció que se trataba de una peligrosa banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco”. La historia posterior es por todos conocida: García Luna aceptó días después que todo había sido un montaje, ya que tanto Cassez como Vallarta habían sido arrestados el día anterior.

Las violaciones al debido proceso desencadenaron un conflicto a nivel internacional en el que intervino el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió liberar a la francesa.

Sobre el caso de Vallarta, Sánchez Cordero aclaró que no ha sido liberado porque, aunque en ese caso se determinó que no era comprobable el delito, pesan sobre su persona otras dos acusaciones de secuestro. El problema es que, tras más de 15 años, Vallarta no ha sido juzgado y continúa en prisión preventiva.

Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), abundó sobre el problema de estos “telemontajes”, los cuales consideró que “son tan antiguos como los medios de comunicación”.

Villamil consideró que estos montajes siguen siendo un peligro y se dan día con día, no solamente en los medios masivos de comunicación sino en las redes sociales.

Sobre esta historia dan cuenta dos libros que vale la pena mencionar: El teatro del engaño (2015), de la periodista francesa Emmanuelle Steels; y Una novela criminal del novelista (2018) Jorge Volpi.