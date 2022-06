Red Plural de Mujeres pone en duda dictamen de FGE sobre Cecilia Monzón

“No le podemos creer a la Fiscalía cuando tiene una eficacia de menos del uno por ciento en la resolución de los casos y el tema de Cecilia Monzón se resolvió en dos semanas, además, lo usa de forma política, ¿qué pasa con los demás casos entonces?”, cuestionó Socorro Quezada Tiempo representante de la Red Plural de Mujeres Puebla, tras el esclarecimiento del feminicidio de la activista.

El día de ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó un reporte sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo, cuando la activista y abogada fue asesinada. Según el informe, Javier N., excandidato a la gubernatura de Puebla, es el actor intelectual del crimen.

En rueda de prensa, Quezada Tiempo informó que de acuerdo con la organización no gubernamental Impunidad Cero, en el 2021, la FGE obtuvo el último lugar a nivel nacional en el índice de desempeño; además, tiene una eficacia en la resolución de los casos del 0.75 por ciento, “sin importar el delito”.

Criticó la filtración de información que existió por parte de las autoridades, tanto de la víctima como de los implicados, previo a la emisión de un boletín oficial sobre la detención, ya que incluso uno de los detenidos pudo comunicarse con algunos reporteros y negar su aprehensión minutos antes de que ocurriera.

“Esto puede entorpecer las investigaciones. En los medios se ventiló sobre una detención y él pudo mandar mensajes negando el caso. Imagínense la gravedad de eso. Se ventilaron asuntos y datos personales de Cecilia. Ayer también supimos hasta el color del calzón del motociclista” Socorro Quezada Tiempo

Añadió que la celeridad en la resolución del caso del feminicidio de Cecilia Monzón se debió a la presión mediática que ejercieron sus familiares, colectivos, activistas, así como organizaciones nacionales e internacionales que le exigieron resultados a la FGE.

Llamó a la Fiscalía de Puebla a no ser omisa en la resolución de los demás casos, que no existan simulaciones en este y en las demás denuncias que se hagan, que no revictimice a las víctimas y que resguarden su información personal.

Medidas de protección no llegaron para Ceci

Socorro Quezada Tiempo aseguró que a pesar de que la activista Cecilia Monzón pidió medidas de protección a la Fiscalía General del Estado (FGE), estas no fueron otorgadas a tiempo, ya que, de existir, no habrían cometido el crimen

A pesar de que el fiscal Gilberto Higuera Bernal aseguró que ella se encontraba protegida, cuestionó el actuar de las autoridades porque no había policías resguardándola el día en que fue atacada, lo que crea duda en las acciones que la FGE emprende con las víctimas que piden ser protegidas.

“Si ella tenía medidas de protección, ¿en dónde estaban los policías? Cada cosa que dice lo contradice más. ¡Qué miedo! ¿Para qué se piden medidas de protección si no sabemos si son los policías quienes filtran nuestra ubicación? Si Cecilia tenía medidas de protección, que miedo, y si no las tenía ¿quién está mintiendo, fiscal?”

También responsabilizó al fiscal general por cualquier ataque o agresión de la que pueden ser objeto cualquiera de las integrantes de la Red Plural de Mujeres Puebla al denunciar este tipo de situaciones.

